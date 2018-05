Això és entreteniment

Deadpool potser no assolia les quotes d´excel·lència d´altres adaptacions de la Marvel, però era una divertidíssima sàtira metalingüística que, a més, adaptava amb mestria la molt políticament incorrecta idiosincràsia del còmic. La seva segona part fa bona la màxima aquella que les seqüeles han de tenir més del mateix, però ampliat i amb més espectacularitat.

Es fa difícil explicar l´argument de Deadpool 2 perquè la campanya promocional, fidel a l´esperit del personatge, ha estat una delirant successió de conyes metalingüístiques que només ajuden a imaginar-nos què ens hi trobarem. El que segur que hi veurem és el seu protagonista, Wade Wilson, que continua amb la seva croada per ser un superheroi malgrat que la seva percepció de la realitat és una mica com la de John Belushi a Desmadre a la americana; hi veurem Cable, un dels seus enemics més acèrrims, que debuta aquí amb l´objectiu de tornar unes quantes pilotes al seu protagonista; i hi haurà molts més mutants, ja que pel s´ha vist als tràilers n´hi haurà tants com a qualsevol de les pel·lícules dels X-Men.

Una altra novetat del film, atès el que n´hem vist fins ara, és que hi haurà molta més acció. Això es deu, principalment, a que el nou director de la saga és David Leitch, el principal artífex de les dues meravelloses entregues de John Wick, però també a que la Fox ha pres consciència del potencial de la franquícia per a futures alegries. Al costat de Ryan Reynolds, autèntica ànima del projecte, trobem Josh Brolin (queda clar que Marvel adora aquets actor: també ha estat el motllo i la veu de Thanos a Marvel: Infinity War), Morena Baccarin, T.J. Miller, Eddie Marsan, Bill Skarsgård, Rob Delaney i Terry Crews.