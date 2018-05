Un llarg camí fins a Sabrina Love

Un jove de províncies, guanyador d'un sorteig per passar una nit amb l'actriu porno més famosa del moment, coneguda amb el sobrenom de Sabrina Love, emprèn un camí cap a la llunyana ciutat de Buenos Aires, on l'esperen altes dosis de desil·lusió i aprenentatge.

matías crowder

Daniel Montero és fan del programa de Sabrina Love, la pornostar més popular del moment. Per això es va comprar un televisor robat, perquè amb aquell aparell podia connectar-se al canal d'adults de la televisió codificada argentina, per tancar-se a la seva habitació i somiar despert. La televisió fa possible que els somnis eròtics de la capital del país arribin fins aquell paratge perdut on viu Daniel, un poble de la província d'Entre Ríos, aquella Argentina profunda i desconeguda, on passa els dies treballant en un viver de pollastres.

Ha esperat el sorteig nit rere nit. El premi: una nit amb Sabrina Love. Ell té el seu número, com altres milers d'espectadors. Quan el paperet cau dins l'escot de Sabrina Love, i aquesta el tria entre centenars d'altres participants, amb prou feines pot creure-ho. És el seu número. Daniel confirma la cita i un dia més tard comença el seu viatge. Centenars de quilòmetres el separen de la capital del país. Però això no és problema per tal de passar una nit amb la dona dels seus somnis, aniria de genolls si cal.

Fent autoestop, emprèn un llarg pelegrinatge per la vida i els personatges d'aquella Argentina rural, la dels pobles perduts, la de les rutes que travessen, planes infinites, la de santuaris en el camí de reines de la música «bailentera» i alguns personatges que li donaran un cop de mà o altres que li posaran més pedres en el camí.

És l'inici d' Una noche con Sabrina Love, una aventura fantàstica, una road movie literària on la carretera es bifurcarà a l'interior mateix del protagonista, revelant més detalls sobre la seva pròpia naturalesa que sobre el lloc on es dirigeix. Una novel·la carregada d'imatges úniques, com la de l'interior de província, o les d'aquell altre món al qual s'enfronta, la gran ciutat, la Babel sodomita amb més de deu milions d'habitants, la Buenos Aires exòtica i a la vora de l'abisme de finals dels anys 90.

A través de diàlegs perfectes i una seqüència molt viscuda del viatge per a un jove que acaba de deixar enrere la pubertat, Mairal crea una novel·la perfecta, addictiva fins a l'última pàgina. Novel·la amb la qual va guanyar, fa vint anys (1998) el premi Clarín de novel·la, un dels premis literaris més importants de l'Argentina, i que tenia com a jurat ni més ni menys que Bioy Casares, Augusto Roa Bastos i Guillermo Cabrera Infante. Volum que reedita ara l'editorial Libros del Asteroide després de dur a impremta la novena edició de La uruguaya, obra amb la qual l'autor es va donar a conèixer a tot Espanya.

Imprescindible és el pròleg, que escriu el mateix Mairal passat els anys, mirant cap enrere el seu salt a la literatura de masses. El seu llibre es vendria arreu de tot l'Argentina, en les millors llibreries de la capital com en l'últim quiosc de l'altiplà. Per aquell temps era un autor novell que de cop i volta es va veure submergit, com en diria Rodrigo Fresán, a l'estany dels taurons.

Una noche con Sabrina Love parla del poder del desig, de l'encegadora bena que ens lliga als ulls i la pastanaga ens fa girar a la roda. La mateixa que el protagonista veurà de prop, no sense certa desil·lusió, en conèixer a la pornostar i el món que l'envolta.