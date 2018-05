Castell-Platja d'Aro i s'Agaró celebren la tercera edició de Xics Gastronòmics

Castell-Platja d'Aro i s'Agaró estan a punt per celebrar la tercera edició de Xics Gastronòmics. El municipi enceta demà dues setmanes on la gastronomia i la importància de seguir una bona alimentació des de petits estaran al plat del dia.

Xics Gastronòmics està format per una campanya gastronòmica amb menús infantils a 18 restaurants, per tallers d'alimentació a les escoles i a l'institut, i per un programa d'activitats esportives i d'animació lúdica amb una gran festa de cloenda a Castell d'Aro.

L'objectiu de la iniciativa és difondre entre infants i famílies la importància dels aliments en relació amb la salut en general per prevenir l'obesitat i altres malalties, alhora que vol posar en valor el menjar de qualitat -nutritiu, pròxim i casolà-. La proposta també vol ajudar a prevenir la desaparició de tradicions alimentàries locals i a lluitar contra la falta d'interès general per la nutrició i les conseqüències de les nostres opcions alimentàries.

Els divuit restaurants que participen en la iniciativa preparen el menú seguint la guia per a restauradors i famílies elaborada per la Fundació Alícia per a Xics Gastronòmic, per potenciar la cuina saludable i els productes de proximitat com a valors diferencials i d'atracció gastronòmica. Ho fan mitjançant tres possibles models: la ració infantil -mitges racions de la carta actual, dels plats més representatius o d'una selecció-; la selecció del xef -adaptació de l'oferta actual més apte per als infants-; o el menú infantil exclusiu -plats innovadors, diferenciadors de cada establiment, i fins i tot, diferent per a cada dia de la setmana-.

Enguany, com a novetat, s'han imprès estovalles de paper amb entreteniments i jocs per als infants que gaudeixin d'algun dels tres tipus de menú. Alhora, durant tots els caps de setmana de Xics Gastronòmic la Pizzeria La Riera ofereix el taller de cuina Aprèn a fer la teva pròpia pizza vegetal (inscripció, 5 euros), i el restaurant Can Cargol el taller de cuina Els xics cuinen el seu propi menú -que després es mengen al mateix establiment- (inscripció, 12,50 euros).

En el marc de Xics Gastronòmic mitjançant la Fundació Alicia s'ha dissenya un programa foramtiu, que durant cinc dies es desenvolupa a les escoles Fanals d'Aro i Els Estanys de Platja d'Aro, Vall d'Aro de Castell d'Aro, a l'Insititut Ridaura i en el PTT-PFI Guíxols-Vall d'Aro. S'hi desenolupen tallers participatius i de demostració de cuina i d'alimentació a l'entorn de la piràmide dels aliments, a càrrec d'una cuinera i una dietista i nutricionista de la fundació. Durant les dues primeres edicions, a més a més, es van repartir entre tots els escolars del municipi 3.000 còpies d'una carta-menú elaborada per a la iniciativa, que enguany amplia continguts i que també es distribuirà mitjançant els restaurants participants.

El tercer gran eix de Xics Gastronòmic és un programa d'activitats lúdiques adreçat als infants i a les families, on es treballa, de nou el concepte de l'alimentació i estils de vida saludables. El programa inclou una xerrada sobre l'alimentació infantil BLW -guiada pel mateix nadó- i el Dia del Joc amb un taller de fruites i verdures (dissabte 19 de maig), 5a Cursa Solidària Corre per l'Autisme (diumenge 20 de maig), 3a Fira Intergeneracional i L'Hora del Conte amb Per llepar-se els dits! (dijous 24 de maig), xerrada sobre alimentació conscient i taller d'esmorzars i berenars saludables per a tota la familia, i festa Xics a S'Agaró amb taller de iogurts i animació infantil amb La Festa dels més Tumàcat (diumenge 27 de maig), tallers de cuina a diversos restaurants per a infants de 7 a 12 anys (del 30 de maig a l'1 de juny), i una gran festa de cloenda al Parc de l'Estació de Castell d'Aro amb tallers de cuina per a nenes i nens de 8 a 12 anys a càrrec de l'Aula Gastronòmica de l'Empordà i la Cuina de l'Empordanet i l'actuació musical de Xip Xap Teatre amb l'espectacle Pirates de secà.