Deu propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

El festival Indika a Ullastret recupera els orígens dels íbers

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig arriba la quarta edició del Festival íber d'Ullastret, que comptarà novament amb un munt d'activitats de caràcter familiar i participatiu: tallers, visites teatralitzades, activitats infantils, concert i una visita virtual a la ciutat ibèrica d'Ullastret amb unes ulleres de realitat virtual de darrera generació. A més, els establiments de restauració del municipi oferiran tastets íbers al migdia i al vespre. I al voltant de la muralla medieval, vosaltres trobareu parades de productes que havien format part de la cultura dels íbers. Entre les activitats proposades destaquen els tallers de tir amb arc, construcció de maquetes d´habitatges ibers, tir amb fona, mòlta de gra, fabricació i decoració de ceràmica, fusteria, encuny de moneda i escriptura ibèrica.

Darrer cap de setmana de Temps de Flors

Girona, Temps de Flors encara el darrer cap de setmana. Milers de persones tornaran a inundar els carrers del Barri Vell per guadir de la mostra floral i les activitats paral·leles, com els concerts del festival A Capella. Com ja és tradició cada any coincidint amb l'exposició «Girona, Temps de Flors», la colla els Marrecs de Salt organitza aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, una Diada Castellera que té lloc a la plaça de Sant Feliu de la ciutat. Aquest any amb les colles convidades dels Sagals d'Osona i els Xics de Granollers.

56è Carroussel Costa Brava a Palafrugell

Palafrugell celebra aquest diumenge una nova edició del Carroussel Costa Brava. Les carrosses aniran des del ­carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó. A les 8 del vespre es farà la plantada de carrosses i a partir de les 11 de la nit a l´aparcament de l´estadi es lliuraran els diferents premis.

Fira del conte de Medinyà

Medinyà acull aquest dissabte la novena edició de la Fira del Conte, que enguany posa de relleu el paper de la il·lustració. La fira està farcida d'activitats, entre elles presentacions de llibres, un homenatge a Roser Capdevila, concursos d'il·lustració, lectures de contes, teatre infantil, o converses entre diferents autors. Més informació

Nit dels Museus

Una de les activitats principals de la celebració del Dia Internacional dels Museus és la Nit de Museus, una iniciativa del Consell d'Europa que arriba enguany a la tretzena edició. Durant aquesta nit de dissabte, molts dels museus de les comarques gironines obren les seves portes fins a la mitjanit amb un munt de propostes diverses.

Arrels del Vi a Sant Martí d'Empúries

Arrels del Vi, la fira vitivinícola de l'Empordà, portarà més de 100 referències de vins de la DO Empordà de gamma alta aquest cap de setmana del 19 i 20 de maig a Sant Martí d'Empúries, a l'Escala. Hi participaran 25 cellers de la DO Empordà i 1 celler convidat del Rosselló. La Fira suposa una oportunitat per tastar els vins de gamma alta en un entorn excepcional, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler vins que a vegades són difícils de trobar en distribució tradicional. Més informació

La Filharmònica Copenhaguen a l'Auditori de Girona

Darrer concert simfònic de l´11a Temporada Ibercamera a l´Auditori de Girona amb un triple debut: la violinista Baiba Skride, el director Toshiyuki Kamioka i l´Orquestra Filharmònica de Copenhaguen. El concert, que se celebra diumenge a les 20 h, comptarà amb un repertori d´obres mestres, com el cèlebre Concert per a violí de Txaikovski i la Simfonia del Nou Món de Dvo?ák.

Festival mariner Palamós Terra de Mar

La nova edició del festival mariner de la Costa Brava, Palamós Terra de Mar, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana, 19 i 20 de maig, al port de Palamós. L'edició d'enguany girarà entorn de l'activitat de pirates i corsaris, i més concretament al record de l'atac que l´any 1543 va patir Palamós per part de la flota dels corsaris turcs comandats pel temut Barba-rossa. Al llarg del cap de setmana s'han preparat nombroses activitats, entre elles exposicions, jocs o la possibilitat de visitar la rèplica de la caravel·la que va donar la primera volta al món.

Festa de la llana i casament de pagès a Ripoll

Ripoll acull diumenge la Festa nacional de la llana i casament a pagès. Es tracta de tot un esdeveniment únic que, des del 1967, mostra de manera lúdica però fidedigna com era l´ofici dels pastors, els treballs que s´hi relacionaven així com la recreació d´unes noces camperoles tal com es feien al Ripollès a l´entorn del segle XVIII. Tal com s´ha esdevingut els darrers anys, l´enllaç nupcial aquesta vegada també serà real. La parella la formen Sandra Moya Santamaria i Albert Santandreu Caro. Són de Ripoll i festegen des de fa quatre anys. El casament, en tant que és real, també té padrins. Enguany serà la parella de periodistes Antoni Bassas i Helena Garcia Melero.

Sant Joan les Fonts s'omple de flors

L´esclat de la primavera, sens dubte, es fa més present que mai a Sant Joan les Flors, el nom que durant un mes rep el poble de Sant Joan les Fonts. Més de 80 instal·lacions al llarg de carrers, places i edificis emblemàtics de Sant Joan es presenten durant un cap de setmana perquè en puguem gaudir amb la mirada, però també amb l´experiència personal de cadascú. Hi haurà intervencions dels alumnes de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, el mercat floral amb tallers, demostracions i degustacions, o instal·lacions on poder entrar, escoltar música, o fer fotografies amb les que poder participar al concurs d´Instagram.