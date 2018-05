Diversió o addicció?

L'abril de 1999, el japonès Koushun Takami veia publicada la seva novel·la Battle Royale. En aquesta obra, un grup d'estudiants d'institut són segrestats i abandonats en una illa deserta. A cadascun d'ells se'ls lliura un kit de supervivència i una arma triada a l'atzar. Sense desitjar-ho, es veuen atrapats en un «joc» que té per objectiu que només quedi un participant amb vida. I el supervivent és el guanyador. Els sona aquesta història?

La distòpica novel·la de Takami es va convertir en un èxit immediat, i poc després va ser portat a la pantalla sota el mateix títol. Tot i que la veritable explosió del gènere es va produir en 2008 quan l'editorial Scholastic Press va publicar Els jocs de la fam. I després de l'imparable èxit de la trilogia creada per Suzanne Collins era qüestió de temps que l'argument del «només en pot quedar un» -parafrasejant a Cristopher Lambert- saltés als videojocs.

Després de l'estrena als cinemes de la reeixida pel·lícula Els jocs de la fam el 2012, va aparèixer un tipus amb l´estil de joc battle royale per al conegut Minecraft. Rebatejat com Survival Games -en un principi es va cridar Hunger Games-, aquesta modificació del conegut joc es va convertir en un èxit instantani. A aquest li van seguir altres videojocs que oferien com a opció aquest tipus de batalles de tots contra tots. Però tot va canviar el passat any.

El juliol de 2017, Epic Games va llançar un videojoc de món obert i supervivència anomenat Fortnite. El títol introduïa als jugadors en un món apocalíptic en el qual el 98% de la raça humana ha desaparegut. Així, sense més. En el seu lloc, hordes d'éssers semblants als zombies campen al seu aire per tot el planeta. L'objectiu del joc? Evidentment: salvar el planeta!

Fins aquí tot més o menys correcte. Però la gran diferència rau en què un segon mode de joc, de tipus battle royale, oferia molt més entreteniment. Cent jugadors on line, jugant en temps real, i llançats a una illa amb tan sol amb un pic donaven per a molt. Al contrari que en l'altre gran títol d'aquest gènere, PlayerUnknown 's Battleground -PUBG-, on només es pot matar i morir, a Fortnite els jugadors podien trobar recursos que els servirien per construir edificacions que permeten protegir i protegir-se. I Epic Games de seguida van veure que tenien entre mans la més gran gallina dels ous d'or de la història dels videojocs. O gairebé.

El sistema free-to-play gratuït es va llançar al setembre de 2017. Això suposava que no calia comprar cap joc, ja que podies divertir-te de forma gratuïta. Però la realitat és que el sistema de micropagaments per comprar extres per al joc ha fet saltar la banca. Segons la firma d'anàlisi SuperData, tan sols en el mes de març s'estima que Fortnite va ingressar 189 milions d'euros.

El més normal és oferir la compra d'armes, però allò inusual ha estat el que ha triomfat. Les aparences -skins- de jugador i els balls -sí, ha llegit bé, els balls- són els elements que més triomfen entre els jugadors. L'estètica de dibuixos animats, l'absència de sang i el fet de poder jugar amb els amics -fins i tot des del mòbil- ??l'han convertit en fenomen de masses. I si no vol jugar, sempre podrà buscar els balls a YouTube. Són pura diversió.