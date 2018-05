Les fires i festes imprescindibles del diumenge a les comarques de Girona

El festival Indika a Ullastret recupera els orígens dels íbers

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig arriba la quarta edició del Festival íber d'Ullastret, que comptarà novament amb un munt d'activitats de caràcter familiar i participatiu: tallers, visites teatralitzades, activitats infantils, concert i una visita virtual a la ciutat ibèrica d'Ullastret amb unes ulleres de realitat virtual de darrera generació. A més, els establiments de restauració del municipi oferiran tastets íbers al migdia i al vespre. I al voltant de la muralla medieval, vosaltres trobareu parades de productes que havien format part de la cultura dels íbers. Entre les activitats proposades destaquen els tallers de tir amb arc, construcció de maquetes d´habitatges ibers, tir amb fona, mòlta de gra, fabricació i decoració de ceràmica, fusteria, encuny de moneda i escriptura ibèrica.

Darrer cap de setmana de Temps de Flors

Girona, Temps de Flors encara el darrer cap de setmana. Milers de persones tornaran a inundar els carrers del Barri Vell per guadir de la mostra floral i les activitats paral·leles, com els concerts del festival A Capella. Com ja és tradició cada any coincidint amb l'exposició «Girona, Temps de Flors», la colla els Marrecs de Salt organitza aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, una Diada Castellera que té lloc a la plaça de Sant Feliu de la ciutat. Aquest any amb les colles convidades dels Sagals d'Osona i els Xics de Granollers.

56è Carroussel Costa Brava a Palafrugell

Palafrugell celebra aquest diumenge una nova edició del Carroussel Costa Brava. Les carrosses aniran des del ­carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó. A les 8 del vespre es farà la plantada de carrosses i a partir de les 11 de la nit a l´aparcament de l´estadi es lliuraran els diferents premis.

Arrels del Vi a Sant Martí d'Empúries

Arrels del Vi, la fira vitivinícola de l'Empordà, portarà més de 100 referències de vins de la DO Empordà de gamma alta aquest cap de setmana del 19 i 20 de maig a Sant Martí d'Empúries, a l'Escala. Hi participaran 25 cellers de la DO Empordà i 1 celler convidat del Rosselló. La Fira suposa una oportunitat per tastar els vins de gamma alta en un entorn excepcional, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler vins que a vegades són difícils de trobar en distribució tradicional.

Festival mariner Palamós Terra de Mar

La nova edició del festival mariner de la Costa Brava, Palamós Terra de Mar, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana, 19 i 20 de maig, al port de Palamós. L'edició d'enguany girarà entorn de l'activitat de pirates i corsaris, i més concretament al record de l'atac que l´any 1543 va patir Palamós per part de la flota dels corsaris turcs comandats pel temut Barba-rossa. Al llarg del cap de setmana s'han preparat nombroses activitats, entre elles exposicions, jocs o la possibilitat de visitar la rèplica de la caravel·la que va donar la primera volta al món.

Festa de la llana i casament de pagès a Ripoll

Ripoll acull diumenge la Festa nacional de la llana i casament a pagès. Es tracta de tot un esdeveniment únic que, des del 1967, mostra de manera lúdica però fidedigna com era l´ofici dels pastors, els treballs que s´hi relacionaven així com la recreació d´unes noces camperoles tal com es feien al Ripollès a l´entorn del segle XVIII. Tal com s´ha esdevingut els darrers anys, l´enllaç nupcial aquesta vegada també serà real. La parella la formen Sandra Moya Santamaria i Albert Santandreu Caro. Són de Ripoll i festegen des de fa quatre anys. El casament, en tant que és real, també té padrins. Enguany serà la parella de periodistes Antoni Bassas i Helena Garcia Melero.

Sant Joan les Fonts s'omple de flors

L´esclat de la primavera, sens dubte, es fa més present que mai a Sant Joan les Flors, el nom que durant un mes rep el poble de Sant Joan les Fonts. Més de 80 instal·lacions al llarg de carrers, places i edificis emblemàtics de Sant Joan es presenten durant un cap de setmana perquè en puguem gaudir amb la mirada, però també amb l´experiència personal de cadascú. Hi haurà intervencions dels alumnes de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, el mercat floral amb tallers, demostracions i degustacions, o instal·lacions on poder entrar, escoltar música, o fer fotografies amb les que poder participar al concurs d´Instagram.

Festa de Bonamtí

- A les 9 del matí, trobada de vehicles clàssics i esportius.

- De les 10 del matí a les 12 del migdia, a la Plaça dels Pins, matinal infantil.

- A les 12 del migdia, ofici solemne amb la Coral de Bonmatí.

- A 2/4 d´1 del migdia, davant de l´església, sardanes amb Foment del Montgrí.

- A les 7 de la tarda, al pavelló, concert i ball amb l´orquestra Maravella.

Festa de Sant Isidre a Castell d´Aro

- A partir de les 11 del matí al castell de Benedormiens concurs de fruits del cmap, flors i plantes ornamentals.

- A les 11 del matí a l´església de Santa Maria celebració de la paraula.

- A les 11 del matí al parc de l´estació circulació del trenet de la Vall d´Aro.

- A 3/4 de 12 del migdia lliurament dels premis i inauguració del nou edifici de l´Antic Casino.

- A les 5 de la tarda a l´Antic Casino taller d´art floral.

- A les 6 de la tarda a la plaça de l´església sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

- A 2/4 de 7 dela tarda a la plaça de l´Església taller d´aromes i creació d´ambientadors.

Festa del Joguet i Festa de Sant Baldiri a Figueres

De les 10 del matí a les 6 de la tarda, a la Plaça Catalunya, sessió de fotografies del projecte «El meu joguet preferit, segona oportunitat» que formaran part d´una futura exposició del Museu del Joguet de Catalunya. Les fotografies aniran a càrrec de Jordi Puig.

Festa de Sant Baldiri: A partir de 2/4 d´11 del matí festa de Sant Baldiri al carrer Nou amb exhibició de puntaires, de futbolí, judo, animació infantil i parades.

Festa de Pentacosa a La Jonquera

- A les 11 del matí cercavila pels carrers.

- A la 1 del migdia a la plaça sardanes amb La Cobla Vila de la Jonquera.

- A 2/4 de 5 de la tarda concert de l´escola municipal de música.

- A les 6 de la tarda audició de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera.

- A les 8 del vespre a La Societat teatre amb l´obra Trams a càrrec de la companyia Cascai Teatre.

Festa Major de Llagostera

- A les 9 del matí al camp de tir de Can Fonollerons campionat de festa major de tir al plat.

- A les 9 del matí davant de la piscina campionat de petanca i esmorzar de germanor.

- A 3/4 d´11 del matí a l´església parroquial msisa solemne.

- A 2/4 d´1 del migdia mitja audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà a la plaça Catalunya.

- A 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Catalunya audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà.

- A les 6 de la tarda al parc de l´Estació espectacle infantil amb Jordi Tonietti.

- A les 6 de la tarda a l´església parroquial cerimònia de lliurament dels premis del concurs exposició de flors, plantes i aparadors.

- A les 7 de la tarda concurs i baixada de pilotes de ping pong al carrer Jaume I.

- A 2/4 de 8 del vespre amb sortida des de la plaça del Castell baixada de carretons.

- A les 11 de la nit a l´edifici polivalent concert amb Abbey Road i Willy and the Poorboys.

Festes de primavera de Palafrugell

- A 2/4 de 7 de la matinada per tot el poble matines.

- Durant tot el dia botiga al carrer al carrer dels Valls, de Cavallers, Rafal Inferior i carrer de Sant Sebastià.

- A les 11 del matí cercavila musical pel centre de la vila.

- A les 5 de la tarda, 56è Carroussel Costa Brava.

- A les 8 del vespre, Plantada de Carrosses.

- A les 8 del vespre, a la plaça Nova, concert amb El Tren de la Costa.

- A les 11 de la nit, a l´aparcament de l´Estadi, acte lliurament de premis del Carroussel. Fi de festa amb Marc Dunjó i Kharloss Selectah.

Festa major de Porqueres

- A les 9 del matí a la plaça Major trobada de vespes i tornada a les 12 del migdia.

- A les 10 del matí a l´Ajuntament trobada territorial de puntaires.

- A les 12 del migdia de Can Carreres fins a la plaça Major cercavila de capgrossos de Porqueres acompanyats per la banda txiqui de Gàrgoles de Foc.

- A les 12 del migdia a l´església de Santa Maria ofici solemne amb el cor de Sant Andreu de Mata.

- A 2/4 de 6 de la tarda al pavelló concert i ball amb el grup Cafè Trio.

- A les 7 de la tarda a la zona esportiva concert familiar amb Pop per xics, Kalabranda i Malhumorats.

Festa Remença a Sant Esteve de Llémena

- Celebració de la IX Festa Remença de la Vall de Llémena. Durant tot el dia a Planta, amb recorreguts eqüestres, tallers, exhibicions, animació musical amb Sübitus, tastets de cuina tradicional, mercat artesà, jocs infantils i passejades amb poni i amb carro.

- A 3/4 d´11 del matí, a 2/4 d´1 del migdia i a 2/4 de 5 de la tarda, representació teatral de l´obra «L´Herència».

- A les 4 de la tarda, gimcana rural amb les hípiques de la Vall del Llémena i Llampecs del Llémena.

- A les 5 de la tarda, contes infantils «Els secrets dels dracs» amb Piruleta Contes.

- A les 6 de la tarda, La Remençada de Montornès i danses tradicionals de l´escola Agustí Gifre.

Festa de Sant Feliu de Pallerols

- A les 11 del matí ofici solemne amb el cor parroquial,.

- A les 12 del migdia a la plaça del Firal espectacle infantil.

- A 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de l´Església sardanes amb la cobla La Principal d´Olot i després ball dels cavallets, gegants i mulassa.

- A les 8 del vespre a Ca les Heranes concet amb l´orquestra Venus.

Festa Major de Solius

- Al Monestir, a les 10 del matí, ofici solemne.

- A 2/4 de 12 del matí, sardanes amb la cobla La Principal de l´Escala. Hi haurà aperitiu per a tothom.

Festa major de Vilablareix

- A les 10 del matí a l´església parroqquial ofici solemne amb la coral Sant Roca i a continuació concert.

- A les 5 de la tarda a la plaça del Perelló sardanes amb La Principal de La Bisbal.

- A les 6 de la tarda al pavelló municipal concert i posteriorment ball de fi de festa amb La Principal de La Bisbal.

- A les 6 de la tarda a la plaça Perellço espectacle familiar «El carreró de les bruixes».