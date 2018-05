La tardor sentimental

Probablement no sigui una de les estrelles més populars de la història del cinema, però el cert és que l'actriu Gloria Grahame va llaurar-se una magnífica filmografia que es concentrà sobretot a la dècada dels anys cinquanta del segle passat, quan va participar en films tan memorables com Els subornats (1953) i Desig humà (1954), ambdós dirigits per Fritz Lang, o Cautivos del mal (1952), amb el qual va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària i va obtenir una estrella al Passeig de la Fama de Los Angeles. Tanmateix, amb el pas dels anys, la seva carrera va començar a declinar, assolint només petites interpretacions en films més aviat mediocres i havent-se de refugiar en el món del teatre per a demostrar que el seu talent encara restava intacte. A més a més, la seva vida personal va quedar marcada pel càncer que li fou detectat amb poc més de cinquanta anys d'edat i per la seva turbulenta vida sentimental, aspectes que són tractats en aquest film que ens parla dels darrers anys de l'actriu. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool se centra en la relació que va mantenir Grahame amb el jove actor anglès Peter Turner, el qual va novel·lar-la en una espècie de biografia que va esdevenir tot un èxit de vendes. De fet, l'actor ens relata una apassionada història d'amor que no hi entén d'edats (ell era trenta anys més jove que ella), la qual es manté a pesar del càncer fatal que li diagnostiquen a Grahame i de la voluntat d'ella de no lluitar-hi i deixar-se morir. Turner es manté al seu costat, tot decidint, ja en els darrers dies de vida de l'actriu, que cal traslladar-la als Estats Units i amb els seus fills en lloc d'acabar a Liverpool. Tot i que el que ens relata tant la novel·la com aquesta adaptació cinematogràfica parteix realment d'un fons verídic (de fet, Grahame va morir poques hores després d'aterrar a Nova York), també han sorgit diverses veus les quals més aviat qüestionen que aquest amor fos tan intens i que, al capdavall, del que es tractava era de com un jove, atractiu i aleshores totalment desconegut actor britànic va aprofitar-se de l'estela que mantenia encara una gran actriu com Grahame per aconseguir catapultar la seva carrera cinematogràfica i mantenir un elevat estil de vida. Sigui com sigui, Las estrellas de cine no mueren en Liverpool s'erigeix en un relat que ens introdueix en l'ascens i l'ocàs de les grans estrelles de Hollywood i que té en la presència de la fantàstica actriu Annette Bening posant-se en la pell de Gloria Grahame el seu principal atractiu.