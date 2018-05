Les activitats imprescindibles d'avui a Temps de Flors

Fira | Productes artesans Pont de Pedra

Tot el dia

Diversos artesans i artesanes mostren l'art del seu ofici i els seus productes. Ceràmiques, joies,

manualitats, brodats i figures tallades en fusta són uns bons exemples del que hi podreu trobar.

Mercat de les flors

Rambla de la Lliberta - de 9 a 14 h

A la Rambla de Girona, un dels carrers més emblemàtics de la ciutat, hi para el mercat de les

flors, que es caracteritza per la gran diversitat en plantes i flors que s'hi poden trobar i que

varien segons les estacions de l'any.

Fira setmanal d'art

Tot el dia a la Plaça de Miquel Santaló

Mostra d'obres artístiques dels creadors i creadores de la ciutat de Girona.

Fira | Productes artesans Santa Clara

Tot el dia al Carrer de Santa Clara

Petites parades amb gran varietat en joies, mocadors, bosses, figures de decoració...

El Mercat de la Lleona

Plaça de Sant Feliu - de 9 a 14 h

Petit mercat d'antiquaris, articles de col·lecció i productes d'alimentació.

Visita guiada | Especials Girona Temps de Flors

Plaça de la Catedral 12€. - Dues visites una a les 10:30 h i l'altre a les 21 h

Recorregut d'unes 2 hores i 30 minuts pel Barri Vell de Girona tot descobrint molts espais

interiors i exteriors de la mostra floral. Alhora es podrà conèixer l'origen i el funcionament actual

d'aquest esdeveniment únic al món.

Concert | Cicle coral 'Música i flors'

Museu d'Història dels Jueus - 11 h

Cicle coral de primavera, amb la participació d'una trentena de corals de les comarques de

Girona, de Catalunya Nord i d'altres localitats de Catalunya, Península i les Illes.

Concert Coral

Església del Carme - 11 h

Diferents corals de les Federació Catalana d'Entitats Corals realitzaran un concert a l'església

del Carme:

12 h Coral Cor de Cor i Orquestra

16 h Coral Sol Ixent

17 h Coral Orfeó de Sants

Dansa | De Tahití a Girona. La dansa de les flors

Jardins de Fora Muralla - 12:30 h i 18:30 h

Espectacle de dansa tahitiana on les ballarines són flors en moviment.

Visita guiada | Josep Palau i Fabre. Jo soc el meu propi experiment

Espai Santa Caterina - 17 h

Visita familiar a l'exposició "Jo soc el meu propi experiment" de Josep Palau i Fabre, de la mà

de Mireia Córdoba, col·laboradora de la Fundació Palau, la qual va fer coneixença amb el poeta

els darrers anys de la seva vida. L´exposició descobreix l´univers poètic de Josep Palau i Fabre,

amb tretze poemes del seu llibre Poemes de l´Alquimista, interpretats per creadors de diverses

disciplines.

Concert | Gema 4

Plaça de la Independència - 18 h

Les extraordinàries GEMA 4 celebren els seus 25 anys als escenaris i ho fan amb nou disc i

espectacle a on reviuen les seves millors cançons, les més conegudes, aquelles que les han

portat a ser un referent en el seu estil a escala internacional. Ara, i amb el mateix sentit de

l´humor que les va fer populars fa 25 anys, ens faran viatjar per l´essència de grans boleros, els

sones, les guarachas, el chachachá... amb les seves quatre veus excepcionals, en un treball

delicat i d´alt nivell musical.

Sardanes | audició de sardanes

Plaça del Vi - 18 h

Com ja és tradició cada any, els Amics de la Sardana Terranostra organitza una audició de

sardanes a la plaça del Vi els dos dissabtes de "Girona, Temps de Flors".

El dissabte, 19 de maig, serà a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona i diferents sardanes.

Portes obertes | Museu d'Història dels Jueus

Museu d'Història dels Jueus - 18 h

La Nit Europea dels Museus és una iniciativa del Consell d'Europa, que aquest any arriba a la

seva catorzena edició. El Museu d'Història dels Jueus s'uneix a aquesta iniciativa oferint portes

obertes de 18 h fins a mitjanit.

El visitant podrà visitar l'exposició permanent que permet descobrir els espais del call, la vida

en comunitat, festivitats i tradicions i l'herència cultural dels jueus i jueves catalans.

A més, es podrà visitar l'exposició temporal Diàspores jueves, camins europeus.

Portes obertes | Nit de Museus

Museu del Cinema - 18 h

Una de les activitats principals de la celebració del Dia Internacionals dels Museus és la Nit de

Museus, una iniciativa del Consell d'Europa que arriba enguany a la tretzena edició. Durant

aquesta nit, diversos museus de Catalunya obriran les portes fins a la mitjanit.

Us convidem a conèixer els ginys que van deixar bocabadats els nostres rebesavis, veniu a

veure com eren les primeres projeccions de cinema, deixeu-vos fascinar pels espectacles

d'imatges en moviment que han fet somniar els espectadors de totes les èpoques. Una visita

recomanada per a tots els públics.

Vine i visita´ns en aquesta nit tan especial!

Concert | La finestra, Landing Us i Uspide Down

Pati de la Diputació de Girona - 19 h

La Jove Companyia de Dansa Contemporània de l´Escola Municipal de Dansa de Celrà es va

crear amb l´objectiu de donar la possibilitat d´obtenir una experiència escènica als membres que

en formen part, alumnes de l´escola d´entre 15 i 22 anys. En aquesta ocasió l´agrupació oferirà

tres espectacles correlatius: La finestra, un espectacle de dansa contemporània per a sala,

compost per sis peces coreogràfiques i inspirat en el poema del mateix nom de Miquel Martí i

Pol; Landing Us, un curt de carrer de dansa contemporània, i Upside Down, una peça curta

pensada per veure en espais urbans.

Espectacle | Ombres xineses: Ubuntu

Museu del Cinema - 19 h

En el marc de la Nit dels Museus us oferim l'espectacle Ubuntu, concebut, dirigit i representat

per la companyia Oliveira Aalcedo.

"Les cultures xosa i zulú tenen una paraula, ubuntu, que per a ells té un significat com ara ´jo

sóc perquè pertanyo a´. Fa referència, per tant, a la delicada xarxa d'interrelacions que

s'estableix entre els membres d'una comunitat. Una persona amb ubuntu dóna suport als altres

i se sent feble quan els seus són humiliats o sotmesos a la injustícia. La Companyia

Olveira/Salcedo trasllada al llenguatge del teatre d'ombres aquest concepte i, per fer-ho, ens

explica la història d'un grup de nens i les aventures que viuran. Són d'aquella mena de nens

que, pel fet de tenir característiques distintives, sovint són objecte de burles i d'allò que avui es

coneix com a bullying. Junts emprendran un viatge fabulós que els enfrontarà a situacions

perilloses però que, a la vegada, els ensenyarà que la col·laboració i la cooperació permeten

superar els obstacles més difícils.(...)"

Concert | Coral del GEIEG

Església dels Dolors - 19 h

Concert Coral del GEIEG

Recital | Piano a càrrec d'Àlvaro Mur

Claustre de la Mercè - 19 h

Per tercer any seguit un dels pianos itinerants que el Concurs Internacional de Música Maria

Canals col·loca per diferents poblacions arriba a Girona. Durant tots els dies que duri "Temps

de Flors" (del 12 al 20 de maig) gironins i visitants tindràn un piano de cua a la seva disposició.

El piano pot ser tocat per qui vulgui, sense haver de fer reserva ni tenir cap nivell mínim.

El dissabte 19 a les 19 h el pianista Álvaro Mur, guardonat amb diferents premis internacionals,

i participant de la darrera edició del Concurs Maria Canals oferirà un recital gratuït.

Aquesta acció és possible gràcies al patrocini de la Confraria de Sant Jordi, la qual ja organitza

cada any un recital d'un dels joves pianistes del Concurs Maria Canals a Girona durant el mes

de març.

Projecció | Joc cinestèsic de música i llum sobre ornamentació floral

Escales de la basílica de Sant Feliu - 22 h

Durant Temps de Flors, les escales de Sant Feliu estaran ornamentades amb geometries pures

i un joc de colors que permetran una lectura de "llenguatge floral". Les escales de Sant Feliu

tindran una segona vida les nits dels dissabtes mitjançant el bany de llum de diferents colors,

alterant l'ornamentació floral. A més aquest joc de colors estaran acompanyades per actuacions

musicals en directe fusionant les les notes visuals a les escales de Sant Feliu.