Què fer avui a Temps de Flors

Fira | Productes artesans Pont de Pedra

Tot el dia

Diversos artesans i artesanes mostren l'art del seu ofici i els seus productes. Ceràmiques, joies,

manualitats, brodats i figures tallades en fusta són uns bons exemples del que hi podreu trobar.

Exposició | Bons auguris

Claustre de la Mercè - Últim dia d'exposició

"Bons auguris" és el projecte de l'Escola Municipal d'Art per Temps de Flors 2018 al Centre

Cultural La Mercè.

La proposta que presentem sota el títol Bons auguris, es basa en la tradició Japonesa dels

Koinobori. Aquesta tradició dels Koinobori és la celebració del dia dels infants, que al Japó és el

5 de maig.

Tradicionalment al Japó associen la carpa amb les nenes i nens, fent un paral?lelisme de la

força i el valor que fa la carpa que neda contra corrent amb el creixement i l'aprenentatge dels

infants. Els Koinobori són com estels/banderes en forma de carpa que onegen amb el vent.

Aquestes carpes al vent representen l'esperança de cada família cap a les més petites de la

casa, perquè creixin fortes i sanes com les carpes salvatges. També hi pengen banderoles amb

text, amb els bons auguris per a cada infant.

Així doncs jugant amb aquesta tradició Japonesa dels Koinobori, el projecte Bons auguris

relaciona els estudis i coneixements que s'imparteixen al Centre Cultural La Mercè (amb

l'Escola Municipal d'Art i l'Aula d'Escriptura de l'EMHU) amb l'esforç de les carpes per nedar i

remuntar el riu.

Bons auguris per l'esforç i el gaudi d'adquirir coneixements nous i amb l'esperança que els facin

més creatius, comprensius, crítics i lliures. Que tinguin més eines per expressar i canalitzar el

seu art i que puguin ser feliços amb allò que fan.

Aquestes carpes al vent al claustre del Centre Cultural La Mercè, simbolitzaran els bons

presagis d'aprenentatge de l'alumnat de les escoles de l'EMA i l'EMHU.

Bons auguris juga amb la simbologia de l'esperança, en l'expectativa de resultats favorables

relacionats a esdeveniments i circumstàncies de la vida o del món en el seu conjunt. Vol ser

una mirada optimista del moment que ens toca viure.

Exposició | Flors de postal

Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona - Últim dia de l'exposició

En el marc de l´Exposició de flors de Girona es presentarà una instal·lació amb la col·lecció de

més de mil postals antigues de motius florals de l´artista Jordi Puig, la qual es complementarà

amb centres i rams florals de flor natural tot recreant els motius realitzats la segona meitat del

segle XX.

Exposició | Muntatges florals al Centre Bonastruc ça Porta

Museu d'Història dels Jueus - Últim dia de l'exposició

Del 12 al 20 maig se celebrarà la 63a edició de "Girona, Temps de Flors". Enguany, el Centre

Bonastruc ça Porta proposa diferents instal·lacions artístiques:

L'hora de viure: L´obra proposada es concep com una representació simbòlica del temps al

llarg de la nostra vida i com això ens influencia. Pretén representar passat, present i futur,

barrejant flor viva, amb flor seca, objectes quotidians i representacions al·legòriques del pas del

temps. A càrrec d'usuaris de l'hospital de dia d'adolescents (IAS Institut d'Assistència Sanitària).

Pati del Centre Bonastruc ça Porta.

Èxodes presenta diferents motius que poden obligar a migrar a les persones per tal de poder

seguir vivint segons els seus ideals i/o les seves creences. Les instal·lacions que hem realitzat

volen fer reflexionar sobre els desplaçaments per raons bèl·liques, religioses, econòmiques i de

tendència sexual. A càrrec d'usuaris de l'hospital de dia d'adolescents (IAS Institut d'Assistència

Sanitària). Pati interior del Museu d'Història dels Jueus.

No es tracta de pintar la vida, es tracta de fer viva la pintura: És important tenir una actitud

positiva en la vida i treure el major profit de totes les experiències. Mitjançant l'art de la pintura,

els colors de les flors, la textura dels llenços i l'harmonia de les teles blanques, aquest muntatge

mostra com és possible personificar i donar vida a l'art, com en el seu títol, frase del cèlebre

pintor francès Paul Cézanne. A càrrec de Montse Venegas Nieto, Alba Carbonero Barrantes i

Maria Palahí Oliveras. Espai arqueològic del museu, primera planta de l'edifici.

Exposició | Mans de dones cercant els colors de la vida

Centre Cívic Ter - Últim dia de l'exposició

Muntatge ideat per l´Espai de la Dona, Entre Mans i Grup d´Intercanvi de Labors de l´Esquerra

del Ter a partir de la idea de la dona com a fil de vida. El fil com a generador del cabdell i

creador d´una diversitat de colors i formes.

Recital | Per Temps de Flors... #johitoco!

Claustre de la Mercè - Últim dia

Per tercer any seguit un dels pianos itinerants que el Concurs Internacional de Música Maria

Canals col·loca per diferents poblacions arriba a Girona. Durant tots els dies que duri "Temps

de Flors" (del 12 al 20 de maig) gironins i visitants tindran un piano de cua a la seva disposició.

El piano pot ser tocat per qui vulgui, sense haver de fer reserva ni tenir cap nivell mínim.

Instal·lació | Una flor, mil jardins, de Gabriela Bondancia i Miguel Lorente

Museu d'Art - Últim dia de la instal·lació

Una invitació a endinsar-nos en un caleidoscopi gegant i així explorar un univers en constant

canvi, on cadascun de nosaltres construeix imatges úniques i irrepetibles. Les flors i els

participants passaran a integrar aquest jardi infinit, en moviment constant, on es genera un

espai lúdic per compartir experiències, crear i reflexionar sobre la nostra naturalesa creadora i

la propia fugacitat.

Instal·lació | To bee or not to bee, de Plego

Museu d'Art - Últim dia de la instal·lació

Intervenció artística inspirada en la tècnica japonesa de l'origami o papiroflèxia en gran escala,

que centra la seva atenció en les abelles com a element clau en l´equilibri de l´ecosistema i com

un agent essencial per a la polinització de les flors. Les abelles com a metàfora de la fragilitat

del nostre entorn natural, amenaçat, fràgil i alhora complex i perfectament dissenyat.

S´acompanya d´una instal·lació col·laborativa de caràcter efímer en què convidem els visitants a

participar.

Instal·lació | ÖRÖK, una instal·lació de Ferran Amagat

Museu del Cinema - Últim dia de la instal·lació

El principi d´eternitat sempre ha esdevingut un principi aparentment inassolible per a la nostra

espècie. Però des d´un punt de vista dogmàtic, aliè al temps i a l´espai, hem pogut crear allò

etern, hem pogut crear idees, principis humans i conceptes abstractes que no es degraden amb

el pas de la 4a dimensió. Per tant, allò efímer i evanescent ens permet tocar el sant Greal dels

conceptes, la immortalitat.

L´artista Ferran Amagat basa una part íntima del seu ésser per transmetre el concepte de

l'etern a través d´aquesta instal·lació escenogràfica audiovisual, realitzada amb noves

tecnologies i tècniques de videomapping.

Exposició d'aquarel·les

Centre Cultural La Mercè - Últim dia de l'exposició

Exposició col.lectiva de l'Agrupació d'Amics de l'aquarel·la de Girona i Comarques.

L'Agrupació d'Amics de l'Aquarel·la de Girona i Comarques va néixer l'any 1992. El seu objectiu

és promoure la pintura a l'aquarel·la mitjançant exposicions i mostres socials col·lectives

Fira del col·leccionisme

Plaça de Catalunya - de 9 a 13 h

Mercat d'intercanvi de productes de filatèlica, cromos i col·leccionisme en general.

En cas de causes meteorològiques adverses, aquest es traslladarà a sota les voltes de

l'avinguda de Sant Francesc i de la plaça de la Diputació.

Concert | XVIII Cicle Escoles de Música

Auditori de la Mercè - de 10 h a 18 h

L'Auditori de La Mercè acollirà el 18è Cicle d'Escoles de Música de Girona, Temps de Flors.

Programa:

10 h EMM de Vidreres

11 h Sol de Solfa, Girona

12 h Clau de Faula, Girona - Cor Èulia, Valls

13 h Girona Banda Band

16 h Aula de Música d'Anglès

17 h EMM de Girona

18 h Musiquem Cor, Les Planes d'Hostoles

Concert | Cicle coral 'Música i flors'

Museu d'Història dels Jueus - 11:45 h i 18:15 h

Cicle coral de primavera, amb la participació d'una trentena de corals de les comarques de

Girona, de Catalunya Nord i d'altres localitats de Catalunya, Península i les Illes.

Acte popular | Diada Castellera

Plaça de Sant Feliu - 12 h

Com ja és tradició cada any per l'exposició "Girona,Temps de Flors", els Marrecs de Salt

organitzen una Diada Castellera a la plaça de Sant Feliu. Aquest any amb les colles convidades

dels Sagals d'Osona i els Xics de Granollers. Tindrà lloc l'últim cap de setmana de "Girona,

Temps de Flors".

Concert | The Beatbox Collective

Plaça de la Independència - 18 h

La unió de cinc campions internacionals de Beatbox en una sola formació només pot donar

com a resultat una explosió de sonoritats sorprenent. Mc Zani, Hobbit, Ball-zee, Bass6, BFG,

Bellatrix O Experimental, són noms que formen part d´aquest col·lectiu i que de ben segur

coneixeran els amants del gènere. Un espectacle potent, dinàmic, divertit i per al·lucinar amb

les increïbles capacitats sonores que sorgeixen de les seves boques. Tota una experiència!

Fira | Temps de Llúpol

Avinguda de Ramon Folch - Últim dia de 18 h a 22 h

Temps de Llúpols neix per acostar la cervesa artesana i la música jazz als visitants. Maridat

amb tapes d´autor, cada tarda es podran refrescar en aquest ambient idíl·lic en un espai equipat

i preparat per què la gent en gaudeixi.

Durant aquests dies es podran tastar diferents varietats florals de cervesa i el jazz en directe ho

amenitzarà, en un ambient on domina la fusta i la flor.

Concert | Enamorats de Shakespeare

Pati de la Diputació de Girona - 19 h

Enamorats de Shakespeare és un espectacle que neix d´una nova lectura dels Sonets i del

teatre d´aquest escriptor insuperat, amb motiu de la commemoració del quart centenari de la

seva mort. Entendre Shakespeare és entendre la condició humana. Com en la vida, en les

seves obres l´amor hi és present sempre, i, com en la vida, amb totes les seves llums i ombres.

En aquest espectacle trobarem personatges enamorats que gaudeixen dels plaers sublims que

l´amor regala, amb usura, i, sobretot, personatges que són víctimes dels seus efectes i de les

traïcions humanes.

Concurs | Lliurament dels premis del concurs de flors de "Girona, Temps de

Flors" i concert

Centre Cultural La Mercè - 19:30 h

Cloenda i repartiment de premis del concurs de flors (exposició de les flors a l'església dels

Dolors) i del concurs d'aparadors de "Girona, Temps de Flors". A continuació es farà un concert

a càrrec de la coral Solixent de Fornells de la Selva dirigida per l'Alba Juandó.