Què fer aquest cap de setmana a Girona

Dissabte

Fira de productes artesans Pont de Pedra

Durant tot el dia

Diversos artesans i artesanes mostren l'art del seu ofici i els seus productes. Ceràmiques, joies, manualitats, brodats i figures tallades en fusta són uns bons exemples del que hi podreu trobar.



Fira setmanal d'art

Durant tot el dia

Plaça de Miquel Santaló

Mostra d'obres artístiques dels creadors i creadores de la ciutat de Girona.



Mercat de les flors

De 9 a 14 h

Rambla de la Llibertat

A la Rambla de Girona, un dels carrers més emblemàtics de la ciutat, hi para el mercat de les flors, que es caracteritza per la gran diversitat en plantes i flors que s'hi poden trobar i que varien segons les estacions de l'any.



El Mercat de la Lleona

De 9 a 14 h

Plaça de Sant Feliu

Petit mercat d'antiquaris, articles de col·lecció i productes d'alimentació.



33a Jornada de Recreació i Esport

De 9 a 14 h

Parc de les Ribes del Ter

Activitats gratuïtes i obertes a tothom al Pavelló Municipal Girona – Fontajau. Hi haurà un munt d'activitats lúdiques i esportives: inflables, caiac, tir amb arc, BTT, circuit de multiaventura, golf, judo, esgrima.... i moltes activitats més.



Botiga al carrer

9:30 h

Carrer de la Creu, del Migdia i del Pare Claret

Les associacions de comerciants de la ciutat organitzen cada any la botiga al carrer. Durant uns dies concrets, els comerciants canvien la seva activitat comercial habitual per les parades als carrers. Les botigues aprofiten aquestes jornades per oferir alguns dels seus productes a preus rebaixats.

Diumenge



Fira del col·leccionisme

De 9 a 13 h

Plaça de Catalunya

Mercat d'intercanvi de productes de filatèlica, cromos i col·leccionisme en general.



Orientació

11 h

Parc del Migdia

Trobeu les fites que us proposem amb un mapa i les vostres cames, Conegueu el vostre entorn d'una manera diferent i divertida.

"Fem vida al parc". Aquest projecte neix com a aixopluc de diverses propostes existents i incorpora noves activitats lúdiques amb l´objectiu de potenciar l´ús ciutadà dels espais públics de la ciutat.



Mercat del Trasto

De 10 a 14 h

Pista esportiva del Centre Cívic Pla de Palau

Mercat d'objectes usats, de segona, tercera, o desena mà.



Taller "olorant el mediterrani"

11 h

Plaça de l'U d'Octubre de 2017

Reconèixes les espècies del mediterrani? Juguem amb els pares i els nens a descobrir les olors més característiques del Mediterrani. Hi haurà un premi molt gustós.