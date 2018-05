Cassà proposa una seixantena d'actes per celebrar la Festa Major

Cassà proposa una seixantena d'actes per celebrar la Festa Major cassà de la selva

L'activitat festiva més important de Cassà de la Selva és la Festa Major de la Santa Espina, que arrenca avui i s'allargarà fins al dimarts. Enguany la programació, que segueix en la mateixa línia que les altres edicions, proposa gaudir de la festa amb una seixantena d'actes. Hi destaca l'espectacular Nit dels Músics, la pintura sobre l'asfalt, el Cassà es vesteix de música o els balls populars dels gegants, capgrossos i cavallets. Petits i grans tenen cabuda a la celebració.

La festa arrencarà avui amb la Cercavila de la civada i el repicament de campanes per avisar a tots els veïns de Cassà que comença la disbauxa. El pati de Can Trinxeria acollirà a partir de les vuit del vespre el pregó institucional. Enguany, l'encarregat de dur a terme el discurs inaugural serà l'escriptor Joan Lluís-Lluís, autor de Jo soc aquell que va matar Franco.

L'escriptor nascut a Perpinyà manté una estreta relació amb el poble de Cassà, ja que és on va néixer la seva mare, segons expliquen des de l'Ajuntament. A més, en un fragment del seu llibre Xocolata desfeta parla sobre el municipi.

Per segon any, i després de la bona rebuda de l'edició anterior, la serenata es durà a terme a la plaça de Coma per apropar la festa al centre del poble. L'actuació, que anirà acompanyada del ball de gala, anirà a càrrec de l'Orquestra Selvatana i tindrà lloc el dilluns.

La festa finalitzarà el dimarts amb el festival Cassà es vesteix de música. Les places i els racons més paradigmàtics del poble s'ompliran de música amb petites actuacions de guitarra, de cançó de taverna, de balades i de versions.