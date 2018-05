Un concert a la Ciutadella vol commemorar els 50è aniversari del Primer Festival Folk

El Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T.), impulsor de la música folk i tradicional, ha organitzat un concert per commemorar el 50 aniversari del Primer Festival Folk del Maig del 68 que tindrà lloc al parc de la Ciutadella de Barcelona el pròxim diumenge. El concert a càrrec del Grup de Folk ha rebut el nom de «Veure com dansa el pomer» i estarà protagonitzat per artistes com Jaume Arnella, Isidor Marí o Montserrat Soler, entre d'altres, que homenatjaran el primer concert multitudinari a l'aire lliure que es va celebrar durant el franquisme.

A més, l'actuació comptarà amb la col·laboració de la Fundació la Roda, que clourà la 41a edició del festival educatiu La Tamborinada. Ai adéu cara bonica de Falsterbo, Kumbaya d'Isidor Marí o El soldat universal d'Oriol Tramvia seran algunes de les cançons que conformaran el repertori que sonarà el pròxim diumenge al parc de la Ciutadella.

El Grup de Folk retrà homenatge al cançoner popular que es va desenvolupar des del Primer Festival Folk l'any 1968 fins avui.