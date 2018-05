El Concurs de Cuina del Peix de Roca de Begur comptarà amb el xef Jordi Cruz

El Concurs de Cuina Popular de la campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur arriba aquest diumenge amb la presència, dins del jurat, del xef del restaurant Àbac, Jordi Cruz, popular amb el programa de televisió gastronòmic MasterChef i amb 3 estrelles Michelin. El concurs celebrarà aquest diumenge la seva onzena edició.

Durant l'acte, que tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça Lluís Esteva i Cruañas, hi haurà un reconeixement als restaurants que han participat a les vint edicions de la campanya culinària. Al final, també s'entregaran els premis del X concurs d'aparadors de la mostra.

Demà, a més, s'ha programat una diada de música i vins, a càrrec de vins i caves Peralada, que és un dels patrocinadors de la mostra, i de l'actuació del grup musical Els Cremats, de Palafrugell. Aquesta diada de vi i música es farà, a partir de les 19 hores, a la mateixa plaça del concurs.



Campanya Peix de Roca

El concurs de cuina i la diada de música i vins formen part del programa de la nova edició del Peix de Roca, que va arrencar el 28 d'abril i es clou el diumenge 3 de juny. En aquesta edició, hi participen els establiments Cal Bandarra, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Galena-Mas Comangau, Hostal Sa Rascassa, Hostal Sa Tuna, Hotel Aigua Blava, Hotel Sa Punta, La Cuina?, Les Brases del Toc-Hotel El Convent i Toc al Mar. Cada restaurant ofereix un menú propi basat en el peix de roca amb un preu que oscil·la entre els 38 i els 65 euros.

Com l'any passat, hi haurà el sorteig entre els participants a la campanya gastronòmica d'una visita guiada i passejada en barca pel litoral begurenc. El sorteig es farà entre tots els que degustin el menú i hi haurà 8 premis per a dues persones cadascun. La visita guiada i passejada es farà el dissabte 3 de juny, coincidint amb Begur Sotaigua.