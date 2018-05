Primavera de videojocs

Les setmanes prèvies al Nadal són tradicionalment les que més –i millors– llançaments de videojocs reben. És així com el mes de novembre es converteix en un festival en què, dia rere dia, es produeixen presentacions i anuncis. La resta de l'any, sol servir per posar en circulació alguna que altra gran novetat i perquè els estudis independents busquin el seu moment de glòria.

Però aquesta primavera està sent especialment fecunda en el sector dels videojocs. Tots els grans desenvolupadors i els més importants fabricants de la indústria han aprofitat per bombardejar el personal amb nombrosos títols que, en alguns casos, s'hauria esperat veure a Pasqües.

Tal és el cas dels grans llançaments d'aquestes últimes setmanes. El videojoc –si és que el podem anomenar així– Nintendo Labo per a la Switch és, de lluny, el més original que s'ha vist en molts anys en el sector. Una sèrie de mini jocs que requereixen, per executar-los, que ens fabriquem el nostre propi maquinari amb peces encunyades de cartró. Les primeres impressions després de provar-lo són insuperables, i una vegada acabem de construir-lo tot, arribarà el moment d'analitzar-ho amb calma.

Sony segueix imparable amb la seva PlayStation 4 i a l'aclaparador God of War, llançat fa unes setmanes, se li ha unit l'increïble Detroit: Become Human, que surt a la venda avui mateix. Dos jocs radicalment diferents però que tenen un punt en comú: unes històries excel·lents, pròpies del millor cinema hollywoodià, que enganxen des del principi i que permeten als jugadors submergir-se –de veritat– en uns mons fins ara inimaginables. A més, el gegant japonès està apostant amb més força que mai pels jocs independents en general, i pels espanyols en particular. I això és digne de lloança. A través del seu programa PlayStation Talents, la divisió espanyola de la companyia ha presentat títols com Phobos Vector Prime, de l'estudi andalús Gunstar Game Studio; Khara, de DNA Softworks; Hive: Altenum Wars, de l'estudi valencià Catness Game Studios o el meravellós Deiland, dels també valencians Chibig.

Per la seva banda, Microsoft ha volgut apostar aquesta primavera per dos grans llançaments de tipus «món obert» però amb temàtiques totalment diferents: un de pirates – Sea of Thieves– i un altre de zombis – State of Decay 2. Malgrat l'enorme potencial del primer –es convertirà en un títol enorme amb el temps–, la comunitat segueix esperant aquestes millores que no acaben d'arribar. D'altra banda, la segona entrega de l'impagable State of Decay és un dels més entretinguts i més ben parits videojocs que han sortit en els últims temps per a l'Xbox One. I malgrat el que immerescudament diguin les males llengües, és superior al primer lliurament en tots els aspectes.

Novetats de gran qualitat i de tercers com l'últim Yakuza o el divertit OnRush, o recopilatoris remasteritzats com Devil May Cry HD o Assetto Corsa Ultimate Edition completen una primavera en què un no sap molt bé a què jugar. N'hi ha tants i tots són tan bons...