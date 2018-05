Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Sisena pujada al Castell del Montgrí

El festival ÍTACA, Cultura i Acció celebra aquest diumenge, amb sortida a les 9 del matí, la 6a Pujada al Castell del Montgrí. La pujada d´aquesta sisena edició del festival vol reivindicar enguany la llibertat d´expressió. Per aquest motiu, els participants realitzaran una «Acció groga» dalt del castell empordanès. Vestits amb samarretes grogues i proveïts de cartolines del mateix color, els assistents ajudaran a crear un mosaic de grans dimensions que tenyirà de groc la fortalesa baixempordanesa. Roger Mas, Àlex Torío, la Black Music Big Band i l´Escola Municipal de Música de Torroella seran enguany els encarregats de posar la música en directe a dalt del castell, mentre que l´escriptora i periodista Empar Moliner serà l´encarregada de llegir el manifest reivindicatiu de la jornada.



La Festa de l'Allioli

L´Arbreda de Creixell (Borrassà) · Diumenge 27

Com cada darrer diumenge del mes de maig, el municipi de Bor­rassà celebra la seva tradicional Fira i Festa de l´allioli. Un esdeveniment que inclou diferents activitats relacionades amb aquesta salsa tradicional de la gastronomia catalana, com el Concurs Internacional de l'Allioli, degustació d'alliolis, dinar popular i altres.



Les flors prenen els carrers

Diversos espais (Vidreres) · Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27

Vidreres celebra aquesta cap de setmana la 5a Festa de les Flors, un esdeveniment que vol donar la benvinguda al bon temps. La fira engalana espais emblemàtics de Vidreres com Can Xiberta amb decoracions florals fetes per veïns i veïnes del municipi, a més de proposar una àmplia programació d´activitats paral·leles com música o animació.



Visita per descobrir el barri jueu

Sortida del Museu Història dels Jueus (Girona) · Diumenge 27

Itinerari guiat pels carrers del call de Girona i el Museu d'Història dels Jueus. Durant l'explicació es coneixeran elements concrets de les vides de personatges de la comunitat hebraica medieval i l'evolució urbana del call jueu de Girona fins a l'expulsió de 1492.



La 10a mostra floral

Diversos espais (Boadella d´Empordà) · Diumenge 27

Boadella celebra aquest diumenge la 10a edició de la seva Mostra Floral, que inclou el guarniment dels carrers del poble i la mostra de rams de flors silvestres, entre altres actes. Entre les 11 del matí i la 1 del migdia, presentació de rams. Es donarà un obsequi a tots els participants. A les 6 de la tarda, obra de teatre «Ell i ella», de la Companyia de Llers.



Homenatge amb Krill

Auditori de l´Ateneu (Banyoles) · Dissabte 26

En la celebració del 25è aniversari del festival, el FEMJazz! vol fer un homenatge a la prolífica escena musical banyolina i als seus himnes. Per això aquesta vegada no hi haurà músics banyolins a l'escenari, sinó les seves cançons, que la compositora Laia Vallès versionarà amb un quartet d´autèntic luxe.



«El brindis» de la Gàrgola

Sala La Planeta (Girona) · Divendres 25 i dissabte 26

L´Ernest és a punt de convertir-se en l´alcalde més jove de la seva ciutat, mentre en Mateu segueix tancat al seu estudi intentant trobar un nou llenguatge pictòric que el faci sortir de l´oblit professional. Aquest és el punt de partida d´El Brindis, adaptació de l´obra de Frank Bayer, a càrrec de la nova companyia teatral La Gàrgola.



Michael Olivera

Sunset Jazz Club (Girona) · Dissabte 26

Compositor sensible i baterista explosiu, el cubà Michael Olivera ha enamorat en les seves dues actuacions anteriors al Sunset. Ara, torna per presentar Oasis, el seu nou disc de música original, acompanyat d´un quartet sensacional que inclou al també cubà Reinier Elizalde «Negrón», que actuarà per primera vegada a l´escenari del local gironí.



«El bosc» de Daniela Feixas

Teatre Principal (Olot) · Dissabte 26

Aquesta és la història d´una tornada, d´un retrobament voluntari: la germana gran busca la petita, mira de reconstruir una vida perduda, d´apedaçar una relació que potser acabarà donant sentit a alguna cosa. L´autora tria uns referents i un estil poc habituals en la dramatúrgia catalana contemporània: suspens, emoció i un joc amb un espectador.