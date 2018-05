Trencant les normes

Dins d'aquesta interessant fornada de cinema xilè que afortunadament està arribant en els darrers anys a les nostres contrades, destaquen per damunt de tot els noms dels cineastes Pablo Larraín i Sebastián Lelio. Ambdós han aconseguit un merescut prestigi internacional gràcies a títols com els que ens va oferir Larraín amb No (2012) o El club (2015) o, en el cas de Lelio, Gloria (2013) o Una mujer fantástica (2017), guanyadora del darrer Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. També es dona el cas que ambdós cineastes han optat per provar sort en el cinema anglosaxó, i si Larraín ens oferia un retrat al voltant de l'exprimera dama estatunidenca Jacqueline Kennedy a Jackie (2016), Lelio ha optat per elaborar un relat que s'ubica dins la comunitat jueva ortodoxa de Londres a Disobedience i que no sembla convertir-se en una experiència puntual si tenim en compte que ja està preparant una nova versió del seu propi film Gloria per al mercat nord-americà i amb Julianne Moore com a protagonista.

Disobedience, el relat que ens ocupa en aquests moments, compta també amb una parella d'intèrprets de primer nivell com són les actrius Rachel Weisz i Rachel McAdams, les quals interpreten dues amigues de la infància que es retroben anys més tard per comprovar com l'estima que es tenien en el passat passa a esdevenir un fet tangible. D'aquesta manera, Lelio ens ubica el relat al barri londinenc de Hendon, on la comunitat jueva ortodoxa hi ha establert fortes arrels i on torna al cap de molts anys la Ronit per assistir al funeral del seu pare. Allí es retrobarà amb la seva amiga Esti, que, a diferència d'ella, va decidir quedar-se al barri i casar-se amb en Dovid, l'hereu natural de la comunitat religiosa. Aquest retrobament entre les dues farà que es revifi l'amor d'un passat complicat, i tota advertència o repressió es tornaran insuficients per contenir uns sentiments que han estat negats durant anys.

Presentada en el darrer Festival de Toronto i amb un guió on participa també la dramaturga Rebecca Lenkiewicz (col·laboradora també de Pawel Pawlikowski a la seva pel·lícula Ida), Disobedience compta, a banda de les dues actrius protagonistes, amb la presència de l'actor Alessandro Nivola ( En realidad, nunca estuviste aquí, L'any més violent), el qual exerceix de vèrtex que tanca aquest triangle amorós.