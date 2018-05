Fires i festes per gaudir del diumenge a les comarques de Girona

Festivalot a Girona

La quarta edició del Festivalot, el festival de música en família de Girona, arriba aquest cap de setmana a la quarta edició · La principal novetat és el canvi d'ubicació: del Barri Vell i el Teatre Municipal, passa a la Devesa i l'Auditori. Aquestes són les actuacions previstes per aquest diumenge:

- A 2/4 d´11 del matí i a 1/4 d´1 del migdia a l´Auditori concert dels Catarres.

- A 3/4 d´11 del matí i a 2/4 d´1 del migdia a l´Auditori concert de Mishima.

- A les 10 i a les 11 del matí i a les 12 del migdia a l´Auditori concert per a nadons.

- A 1/4 de 12 del migdia a la Devesa concert de Dani Miquel.

- A 1/4 d´1 del migdia, 1/4 de 4 de la tarda, 2/4 de 5 de la tarda i 3/4 de 6 de la tarda a la Devesa actuació de Dixiecat Street Band.

- A 2/4 d´1 del migdia a la Devesa concert The Rolling Stones amb Smoking Stones.

- A 2/4 de 2 del migdia al Village Flaixbac Kids amb Didac Tomàs.

- A les 3 de la tarda a l´Auditori concert de Manu Guix.

- A 2/4 de 4 de la tarda a la Devesa concert d´Ayunne Suley.

- A 3/4 de 5 de la tarda a la Devesa concert Xiula.

- A les 6 de la tarda a l´Auditori concert de Mazoni.

FIMAG a Torroella de Montgrí

La Fira Internacional de Màgia FIMAG arriba enguany a la seva setena edició amb il·lusions renovades perquè Torroella de Montgrí torni a ser el punt de trobada de la màgia al sud d´Europa. Actuacions de gran format a l´Espai Ter, espectacles familiars i infantils per places i carrers i màgia de prop en espais emblemàtics. FIMAG fa un pas més amb la convocatòria de la primera Fira de Programadors, un espai professional a tall de punt de trobada, d´intercanvi i de contractació on una dotzena de mags presentaran fragments dels seus darrers espectacles davant els programadors.

Tocs de Vi a Girona

Una dotzena de cellers de la DO Empordà i una quinzena de restauradors de la plaça de la Independència de Girona participaran a la sisena edició de la fira Tocs de Vi de l´Empordà, que proposa maridar els vins empordanesos amb les degustacions culinàries dels restaurants i bars de l´emblemàtica plaça. En aquest espai del centre de Girona s'oferiran vins DO Empordà i tapes, de les 18 h a les 23.30 h -excepte el diumenge, en què es tancarà a les 23 h. El preu del tastos de vi és de 6 euros i inclou la copa i cinc tiquets per degustar vi. El preu del tiquet de les tapes és també de 5 euros i inclou 4 degustacions.

Fira de la rosa a Roses

La Fira té tres eixos: espectacles, flors i gastronomia. Amb relació als espectacles, durant tot el cap de setmana es programaran espectacles gratuïts a peu de carrer: concerts, circ, teatre, pallassos o màgia són algunes de les propostes que es veuran a la Riera Ginjolers. En l'aspecte floral, es portarà a terme, entre d'altres coses, la decoració floral de diversos espais de la vila, l'exposició ja clàssica de rosers, l'entrega de Premis dels Jocs Florals, un mercat artesanal i un concurs d'«instagramers» temàtic. Pel que fa a la gastronomia, repetiran els Tastets de Roses, en què una selecció de restaurants locals oferiran degustacions a preus populars.

Festes del Corpus a diferents municipis gironins

BLANES

- Corpus A partir de les 8 del matí al rectangle format pels carrers Nou, Ample i de Raval i la Pl. de Mn. Joan Quer, i organitzada per l´Associació d´Estores del Barri de Raval elaboració de les Estores de Corpus.

- A partir de les 3 de la tarda exposició de les catifes i a 2/4 de 10 de la nit pocessó organitzada per la parròquia de Santa Maria.

BORRASSÀ

A les 12 del migdia missa solemne, processó i sardanes i durant tot el dia amb motiu de la festivitat del corpus es faran catifes de flors, ornamentacions florals i tallers relacionats amb les flors.

CASSÀ DE LA SELVA

A les 8 del vespre al carrer Xavier Carbó missa i processó de Corpus amb l´exposició del Santíssim i amb l´acompanyament dels gegants de Cassà.

GIRONA

A les 8 del vespre festa del Corpus amb la processó que sortirà des de la Catedral fins a l´església de Sant Feliu. A més, confecció de catifes florals davant la Casa Pastors i a la plaça de Sant Feliu, des del Portal de Sobre Portes fins a l´entrada lateral de l´església de Sant Feliu.

Fira de la cirera a Terrades

El municipi de Terrades acull aquest diumenge una nova edició de la Fira de la Cirera, una proposta que com cada any coincideix amb l´època en la que aquesta fruita arriba als mercats i places de tot el territori. Al llarg del dia, a més de degustar i comprar cireres, hi haurà sardanes, inflables i altres activitats

Expocasió a Fornells de la Selva

De les 10 del matí a les 8 del vespre celebració de la fira del motor d´ocasió amb la participació de totes les marques comercials, jocs infantils, zona de foodtrucks, entre d´altres.

Fira Medieval a Peralada

Al llarg del fira fira medieval Na Mercadera amb mercat d´artesans, música, titelles, visites guiades, exhibicions d´oficis, passejada amb ponis, campament del Rei Pere el Gran i lluita de cavallers, entre d´altres.

Flors, gastronomia i màgia a Banyoles

Banyoles s´omple de flors, gastronomia, art i màgia amb la 5a edició del Gartstròmia, la 41a edició de l´Exposició de flors i el Troba´m, festival de màgia. Al llarg tot el cap de setmana es podrà gaudir de més de 30 activitats al centre de Banyoles relacionades amb aquestes tres propostes.

Inund'art a Girona

L´art contemporani és el protagonista dels carrers de girona de la mà del XIII Inund´art. La mostra ofereix una quarantena de propostes artístiques i deu produccions pròpies amb l´objectiu de potenciar l'art interactiu i participatiu. Un total de 150 artistes es donen cita en aquesta nova edició.

Fira del pa amb tomàquet a Santa Coloma de Farners

El municipi de Santa Coloma de Farners proposa aquest diumenge gaudir d´un bon pa amb tomàquet amb la celebració de la fira que porta el nom d´aquest típic plat català. Durant tot el dia es podrà degustar pa amb tomàquet i carn a la brasa, embotits amb amanida i llegums. Els més petits podran gaudir amb les passejades amb ponis, i podran ballar amb l´espectacle d´animació infantil del País de Xauxa. Els gegants de Santa Coloma també participaran a la jornada amb una cercavila pels carrers i places del municipi a partir de les cinc de la tarda. La música també tindrà un paper especial a la Fira amb le actuacions de BanDreams, Stem Fatal, Multicantant, SiFaNoFa, Peix Fregit i Holly Fest.