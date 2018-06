«ALGO CELOSA» ?Els germans Foenkinos relaten en clau de comèdia la transformació d'una dona que passa de ser equilibrada i curosa a esbojarrada i maniàtica

Establert com un dels escriptors de més èxit a França dels darrers anys, David Foenkinos (del qual s'ha publicat no fa gaire en català la seva darrera novel·la La biblioteca dels llibres rebutjats) ha anat combinant la seva vessant literària amb la seva passió pel cinema, ja sigui adaptant les seves pròpies obres ( Los recuerdos, de l'any 2014 i de la qual només va signar el guió, o La delicadeza, dirigida juntament amb el seu germà Stéphane l'any 2011) o elaborant directament un relat original. Aquest és el cas d' Algo celosa, film en el qual torna a col·laborar el seu germà en la direcció i que ens presenta a una dona anomenada Nathalie i el canvi radical que experimentarà el seu caràcter. La Nathalie és una mestra que acaba de divorciar-se i que patirà de la nit al dia una enorme transformació tot passant de ser una dona equilibrada i una mare curosa a convertir-se en una persona bojament gelosa i maniàtica. La seva filla Mathilde, de divuit anys, acaba d'iniciar una relació sentimental, i serà la primera a patir les conseqüències del canvi sobtat de la seva mare. La nova i absurda Nathalie posarà cap per avall la vida ja no tan sols de la seva filla, sinó dels seus amics, del seu exmarit i fins i tot del veïnat on viuen.

Amb l'actriu Karin Viard com a epicentre del relat (i pel qual va ser nominada al premis Cèsar de l'Acadèmia francesa a la millor actriu), Algo Celosa compta també amb la presència, entre d'altres, de Marie-Julie Baup ( El buen maestro), de Bruno Todeschini (actor suís que hem pogut veure recentment en produccions catalanes com Brava o La propera pell) i de la debutant Dara Tombroff, la qual fou escollida d'entre més de tres-centes candidates per a interpretar el paper de la filla de la protagonista gràcies a la seva experiència com a ballarina i la seva facilitat, a pesar de ser la primera vegada, per exposar-se davant d'una càmera.