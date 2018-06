Els lectors més joves desperten amb Alba Editorial

Novetats ?Les col·leccions de llibres il·lustrats «Pequeña & Grande» i «Pequeños grandes gestos» uneixen entreteniment i divulgació amb històries apassionants i inspiradores

TInO PERTIERRA

El gran joc de les paraules que diverteixen i ensenyen en un acollidor pati de paper. Paraules acompanyades que il·lustren i emocionen a qui les llegeix. La col·lecció «Pequeña & Grande» d'Alba Editorial afronta des dels seus orígens un apassionant desafiament: donar a conèixer als lectors més joves la vida i obra de figures femenines que van fer història en l'art, la música, l'aviació, la ciència... Les pàgines d'aquesta proposta acullen dones que van obrir nous camins, que van ser exemples admirables de tenacitat, coratge i talent, que es van convertir en font d'inspiració.

Dissenyadores que van canviar el món de la moda com Coco Chanel; pintores que van trencar motlles com Frida Khalo i Geòrgia O'Keeffe; escriptores que mantenien el lector en suspens i en vela com Agatha Christie i Jane Austen; intrèpides exploradores com Amelia Earhart; actrius irrepetibles com Audrey Hepburn o investigadores com Marie Curie; cantants mítiques com Ella Fitzgerald, zoòlogues com Dian Fossey o matemàtiques (i escriptora) com Ada Lovelace, filla de Lord Byron.

L'últim títol de la col·lecció és molt especial perquè està dedicat a una nena. Una nena convertida en símbol de la innocència ultratjada, dels somnis trencats per l'horror, de la sensibilitat extrema que sobreviu en un món de crueltat i intolerància. Una nena anomenada Anna Frank. El seu diari és un dels testimonis més emotius, esgarrifosos i aclaridors que mai s'hagin escrit. Acompanyada per les belles il·lustracions d'Sveta Dorosheva, M. Isabel Sánchez Vegara capta amb la seva prosa precisa i d'intensos matisos en només 32 pàgines tota la tendresa, el desemparament i la sensibilitat d'aquella noieta jueva que va viure amagada dels nazis, i que va passar a ser un nom més en la terrorífica llista de milió i mig de nens assassinats en els camps de concentració. Un llibre que farà pensar i sentir als lectors més joves. I saber.

Una altra col·lecció llançada per Alba que enllaça l'entreteniment amb la divulgació és «Pequeños grandes gestos» per a nens i nenes a partir de 9 anys, i que parteix d'un plantejament molt clar: moltes vegades els grans canvis comencen amb petits gestos. Aquesta sèrie de llibres il·lustrats, amb textos de Francisco Llorca, pretenen familiaritzar-se amb valors tan importants en l'educació com són la tolerància, la justícia i la convivència, animant-los per mitjà de l'exemple a convertir-se també ells en protagonistes de la seva pròpia història.

Per exemple, amb Pequeños grandes gestos por la ciencia es demostra que no es tracta només d'un conjunt de coneixements sobre diferents matèries, sinó una forma de conèixer i comprendre el món en què vivim. Al llarg de la història han estat moltes les persones que han intentat entendre les lleis que el regeixen, plantejant preguntes i perseverant fins a trobar la resposta. El llibre recull alguns d'aquests moments de sobtada i extraordinària il·luminació que han contribuït a transformar i ampliar el nostre món. No obstant això, el territori per explorar encara és immens i va des de les partícules més minúscules fins als confins de l'univers.

I aquests petits grans gestos tan reveladors i inspiradors també es fixen en l'esport, la lluita contra la discriminació, a favor de la tolerància, en defensa del planeta... En definitiva, pàgines que conviden somiar, a lluitar, a rebel·lar-se contra la injustícia. Pàgines per despertar consciències i alimentar idees. Gairebé res. Gairebé tot.