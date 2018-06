Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El Fimag celebra la seva setena edició

La Fira Internacional de Màgia Fimag arriba enguany a la seva setena edició amb il·lusions renovades perquè Torroella de Montgrí torni a ser el punt de trobada de la màgia al sud d´Europa. Actuacions de gran format a l´Espai Ter, espectacles familiars i infantils per places i carrers i màgia de prop en espais emblemàtics. FIMAG fa un pas més amb la convocatòria de la primera Fira de Programadors, un espai professional a tall de punt de trobada, d´intercanvi i de contractació on una dotzena de mags presentaran fragments dels seus darrers espectacles davant els programadors. Laurent Piron, Kenris Murat, Javier Benítez, Charlie Mag (a la imatge), Miguelillo o el Mag Lari són alguns dels noms destacats d´aquesta edició, que se celebrarà entre divendres i diumenge al municipi baix-empordanès.



Torna el Festivalot

La Devesa i Auditori de Girona · Dissabte 2 i diumenge 3

Dàmaris Gelabert, Manu Guix, Marinah, La Tresca i la Vendresca, Mishima, Blaumut o Cesk Freixas seran alguns dels artistes que, entre dissabte i diumenge, desfilaran per l´escenari de l´Auditori de Girona, en el marc d´una nova edició del Festivalot, el festival dirigit al públic familiar que organitza el grup Els Amics de les Arts.



Tocs de Vi

Girona · Dissabte 2 i diumenge 3

Una dotzena de cellers de la DO Empordà i una quinzena de restauradors de la plaça de la Independència de Girona participaran a la sisena edició de la fira Tocs de Vi de l´Empordà, que proposa maridar els vins empordanesos amb les degustacions culinàries dels restaurants i bars de l´emblemàtica plaça. En aquest espai del centre de Girona s'oferiran vins DO Empordà i tapes, de les 18 h a les 23.30 h -excepte el diumenge, en què es tancarà a les 23 h. El preu del tastos de vi és de 6 euros i inclou la copa i cinc tiquets per degustar vi. El preu del tiquet de les tapes és també de 5 euros i inclou 4 degustacions.



Fira del pa amb tomàquet

Santa Coloma de Farners · Diumenge 3

El municipi de Santa Coloma de Farners proposa aquest diumenge gaudir d´un bon pa amb tomàquet amb la celebració de la fira que porta el nom d´aquest típic plat català. Durant tot el dia es podrà degustar pa amb tomàquet i carn a la brasa, embotits amb amanida i llegums. Els més petits podran gaudir amb les passejades amb ponis, i podran ballar amb l´espectacle d´animació infantil del País de Xauxa. Els gegants de Santa Coloma també participaran a la jornada amb una cercavila pels carrers i places del municipi a partir de les cinc de la tarda. La música també tindrà un paper especial a la Fira amb le actuacions de BanDreams, Stem Fatal, Multicantant, SiFaNoFa, Peix Fregit i Holly Fest.



Fira dia de ses indians

Diversos espais (Cadaqués) · Dissabte 2

El municipi de Cadaqués celebra aquest dissabte una jornada dedicada a la cultura del Indians, esdeveniment que recull el testimoni de la Fira dels Indians. Durant tot el dia, pels carrers del poble es podrà participar de tallers de ball, espectacles teatrals, música en directe, animació infantil o visites guiades.



És temps de cireres

Plaça Major (Terrades) · Diumenge 3

El municipi de Terrades acull aquest diumenge una nova edició de la Fira de la Cirera, una proposta que com cada any coincideix amb l´època en la que aquesta fruita arriba als mercats i places de tot el territori. Al llarg del dia, a més de degustar i comprar cireres, hi haurà sardanes, inflables i altres activitats.



Flors, gastronomia, i màgia

Diversos espais (Banyoles) · Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3

Aquest cap de setmana dies 1, 2 i 3 de juny del 2018 Banyoles s´omplirà de flors, gastronomia, art i màgia amb la 5a edició del Gartstròmia, la 41a edició de l´Exposició de flors i el Troba´m, festival de màgia. Al llarg de tres dies es podrà gaudir de més de 30 activitats al centre de Banyoles relacionades amb aquestes tres propostes.



La fira de la rosa

Diversos espais (Roses) · Dissabte 2 i diumenge 3

Els dies 2 i 3 de juny l´Ajuntament de Roses organitza la Fira de la Rosa. Un esdeveniment on la protagonista és la rosa i tot allò relacionat amb la paraula rosa: nom de persona, flor i amb el municipi de Roses. A més de composicions florals i artístiques, el municipi també ofereix una atractiva programació de música, gastronomia, art, cultura.



Vermut a ritme de jazz

A la terrassa del bar del Teatre de Lloret (Lloret de Mar) · Diumenge 3

Diumenge, a les 12 del migdia, el Teatre de Lloret convida tothom a gaudir d´un vermut molts especial, amb l´actuació en directe de Lucas Martínez Quartet. Lucas Martínez és un jove saxofonista al qual vam tenir ocasió d'escoltar a la darrera edició del Musi-Cava 2017 amb gran èxit de públic.



La mostra Inund´art

Diversos espais (Girona) · Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3

L´art contemporani tornarà a sortir aquest cap de setmana al carrer de la mà del XIII Inund´art. La mostra oferirà enguany, entre divendres i diumenge, una quarantena de propostes artístiques i deu produccions pròpies amb l´objectiu de potenciar l'art interactiu i participatiu. Un total de 150 artistes es donen cita en aquesta nova edició.



«Escoltam» de l´EME

Teatre Principal (Olot) · Diumenge 3

Els alumnes de l´Escola Municipal d´Expressió d´Olot duen aquest diumenge a l´escenari del Teatre Principal la representació de l´obra teatral Escolta´m. Es tracta d´una peça que reflexiona sobre l´origen del coltan, un mineral indispensable per a la fabricació de telèfons mòbils però l´extracció de la qual està lligada a l´explotació laboral extrema.