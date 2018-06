«Jurassic World: el reino caído»: Dinosaures amb pedigrí

Jurassic World no tenia el nivell de les primeres entregues de Jurassic Park, però igualment va aconseguir convertir-se en una de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema. Per a la seqüela, el productor Spielberg ha volgut arriscar-se i cedir les regnes a un cineasta amb un estil més propi. I l´escollit ha estat ni més ni menys que el català J.A. Bayona.

Bayona, admirador confés d´Spielberg, ha acostumat a citar-lo frontalment als seus anteriors treballs. Per tant, que hagi acaba dirigint una entrega d´aquesta saga té alguna cosa de justícia poètica, i al mateix temps permetrà comprovar com encaixa el seu estil en una superproducció amb alguns plantejaments que semblen difícils d´alterar. A Jurassic World: El reino caído, l´illa Nublar ja no és la seu de cap parc temàtic, sinó que s´ha convertit en l´hàbitat de nombroses espècies de dinosaures que han après a viure en llibertat. Quan un volcà amenaça la seva supervivència, una expedició de rescat liderada Claire Dearing i Owen Grady arriba a l´illa amb l´objectiu de salvar el màxim nombre d´animals possible. Però els protagonistes no triguen a adonar-se que l´empresa que dirigeix l´operació té unes altres intencions molt més obscures, i que tenen a veure amb els velociraptors

Jurassic World: El reino caído incorpora alguns tècnics habituals de les pel·lícules de Bayona, com el director de fotografia Òscar Faura, i recupera noms fonamentals de la primera entrega, com el compositor Michael Giacchino. Pel que fa al repartiment, alterna vells coneguts amb nous i prometedors fitxatges, i està encapçalat per Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith, Ted Levine, Geraldine Chaplin, B.D. Wong i Jeff Goldblum, que hi reprèn el personatge d´Ian Malcolm dues dècades després d´haver-lo interpretat a Jurassic Park i El mundo perdido.