El paper protagonista de les dones a Alba

La veu de les dones sona alta i clara en les diferents col·leccions d'Alba Editorial des del seu origen i de forma transversal, abastant tots els gèneres, èpoques i tendències, des de la literatura contemporània fins a la clàssica. Amb un punt en comú: la qualitat del text.

No és casualitat que dues de les novetats més destacades que es presenten aquests dies a la Fira del Llibre de Madrid tinguin com a protagonista una figura indiscutible de les lletres universals: Emily Brontë. I ho fa per una doble via: la narrativa i la poètica.

Cumbres borrascosas, la gran novel·la publicada el 1847 i que conserva intacte el seu poder de fascinació de generació en generació, apareix en una edició bicentenari exquisida amb la definitiva traducció de Carmen Martín Gaite. Un mite literari de profund calat romàntic que ha inspirat pel·lícules, òperes, seqüeles i, fins i tot, cançons pop.

El colpidor ímpetu narratiu de l'obra, arrelada en el paisatge gòtic alimentat per espectres, nits tenebroses, crueltat angoixant i desesperació amorosa, inunda les pàgines d'una brutal intensitat dramàtica en què la bogeria sempre està a l'aguait. L'amor total que no entén de raons ni barreres.

Com a complement, res millor que la Poesía completa de l'autora. Traduïda per Xandru Fernández, les seves entranyes literàries estan creuades per les mateixos fuetades temàtiques de la seva novel·la: l'amor que sobreviu a la mort i a l'esperança, el poder inigualable de la fantasia, la lleialtat que protegeix i la traïció que corroeix, les energies que només veuen la llum quan es troben en soledat... L'obra d'una visionària que va crear un espai mític anomenat Gondal, una illa al nord del Pacífic.

Els versos exposen costums, rivalitats polítiques amb regnes veïns i intrigues entre la família reial de Gondal i els seus nobles. En el rerefons, els mateixos anhels i opressions d'una dona gairebé aïllada en un racó de l'Anglaterra del XIX que col·loca un accent femení a les possibilitats descobertes pels poetes romàntics anglesos.

Una autora que mai decep cap lector és Elizabeth Gaskell, de la qual Alba Editorial ha publicat títols tan notables com Hijas y esposas o Norte y Sur. Las confesiones del señor Harrison, una deliciosa novel·la que ajuda a entendre la devoció de Charles Dickens per «la seva estimada Sherezade», i és que «els seus poders narratius són incapaços d'esgotar-se en una sola nit, segur que en duren almenys mil i una».

Al costat de noms com els de Brontë i Gaskell conviuen en l'actualitat d'Alba noms d'autores més contemporànies. Per exemple, Jessica Brockmole i Mujer entra por la izquierda, una inoblidable road movie que proposa dos viatges en sentit contrari separats per una generació. Una història d'amor i d'amistat amb els primers anys de Hollywood al fons, en la qual també caben els abusos del poder polític amb els vaivens personals: adulteris, divorcis, frustracions i satisfaccions.

En la col·lecció Rara Avis hi ha una cita inexcusable: Con la misma moneda, de Verity Bargate, del talent implacable de la qual teníem sobrades mostres gràcies a No, madre, no. Un personatge femení captivador i una aposta per rebel·lions que només poden executar-se amb una violència inesperada. Una de les moltes joies que conté una col·lecció amb noms tan singulars i combatius com D.E. Stevenson, Elizabeth Jenkins, Anita Loos, Daphne du Maurier (amb la molt coneguda Mi prima Rachel) o Frances Hodgson Burnett.

La nòmina d'autores imprescindibles és àmplia. No falta una «Biblioteca Jane Austen», amb Juicio y sentimiento, Mansfield Park i Persuasión. O aquesta peça mestra que és La anciana señora Webster, de CarolineBlackwood. Agnes Grey, d'Anne Brontë; Villette, de Charlotte Brontë; o Ethan Frome, d'Edith Wharton, són altres suggeriments a tenir molt en compte.

Els talents emergents tenen una presència inqüestionable en la col·lecció «Contemporánea». Pequeños fuegos por todas partes, per exemple, és una brillant novel·la de Celeste Ng. L'acompanyen obres com Los buenos, de Hannah Kent; Cuando éramos hermanas, de Sheila Kohler, o l'excepcional Susurros en el megáfono, de Rachel Elliott.

Antología de poetas españoles és, alhora que una joia literària, un testimoni extraordinari: escriure poesia a Espanya va ser durant segles una tasca plena d'obstacles i condemnada a una difusió escassa. I fins i tot avui dia els seus noms tenen menys ressò que els seus col·legues homes, quan es tracta de llegir i recordar als millors poetes del passat. Una injustícia que aquesta edició contribueix a pal·liar amb una mostra significativa dels millors poemes escrits per dones espanyoles.