Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

El festival In-somni celebra 15 edicions

Marky Ramone, exbateria de la mítica formació de punk-rock The Ramones, encapçala el cartell del festival In-Somni, que des d´ahir dijous i fins aquest diumenge omplirà Girona, Salt i Bescanó de la millor música alternativa. L´exmembre de la banda novaiorquesa de rock actuarà aquesta nit, a partir de les 10 de la nit, amb l´exguitarra de Bad Religion, Greg Hetson. La vetllada també comptarà amb The Picturebooks (a la imatge), Roko Banana i Festus. Demà dissabte, a partir de les 10 de la nit, a la mateixa sala, actuaran Hellolisa, Goulamas´k, Ebri Knight i Zoo. Així mateix, a 2/4 de 8 de la tarda, al Museu d´Art, actuació gratuïta de Cor Blanc i Side Chick. Aquesta edició del festival es clourà diumenge, a partir de 2/4 de 8 de la tarda al Teatre de Bescanó, amb els concerts de Smoking Bambino i Joana Serrat.

El valor de la gamba

Moll pesquer (Palamós) · Dissabte 9

Cinquena edició d'aquesta fira monotemàtica que té com a objectiu posar en valor la Gamba de Palamós i donar a conèixer la seva captura i comercialització, les diverses formes de cuinar o consumir-la i sobretot la seva qualitat. Al llarg del dia es podran degustar propostes gastronòmiques elaborades a partir de la gamba local.

Solar Sounds «Food & Music»

Plaça dels Jurats (Girona) · Dissabte 9 · De 12 h a 22 h

La plaça dels Jurats de Girona acollirà la primera edició del festival Solar Sounds Food & Music, un esdeveniment que, amb la música electrònica com a protagonista, també comptarà amb food trucks, mercats, tallers i activitats per a tota família. La cita, amb entrada lliure i que comptarà amb una part centrada en el públic familiar durant el matí, començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a les 10 de la nit.

La Cirera de Llers

Difererents espais (Llers) · Diumenge 10 · A partir de les 10 h

Com cada segon diumenge del mes de juny, Llers celebra la seva tradicional fira de la cirera. Una cita dedicada a la varietat d´aquesta fruita cultivada en aquesta zona que, a més, proposa tot un seguit d´activitats paral·leles, entre les quals destaquen les trobades de cotxes d'època, col·leccionistes de plaques de cava, puntaires, una cercavila amb gegants o un concert d´havaneres.



La cultura arrossaire

Diversos espais (Pals) · Dissabte 9 i diumenge 10

El municipi de Pals acull aquest cap de setmana la segona edició de la Mostra Divulgativa de l´Arròs de Pals, un esdeveniment que té com a objectiu donar encara més notorietat a aquest producte tradicional de la gastronomia catalana. L´esdeveniment també inclou animació infantil, visites guiades i altres activitats.

La tradició dels taps

Diversos espais (Cassà de la Selva) · Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10

Entre divendres i diumenge, Cassà de la Selva retrà homenatge a un dels seus productes més famosos, el tap. La fira, que enguany celebra la seva segona edició, proposa entre d´altres activitats, demostracions de showcooking, maridatges, exhibicions de pela del suro, esmorzar del pelador, demostració de l'antic ofici de taper, xic-xec o cançó de taverna.

Una nova volta

Plaça Assumpció (Girona) · Dissabte 9 · De les 10 h a les 21 h

Aquest dissabte arriba una nova edició del Mercat de La Volta, dedicat a la il·lustració, i que comptarà amb diverses activitats paral·leles d´animació i música. En aquesta ocasió, la proposta musical arribarà de la mà del festival (a)phònica de Banyoles, que oferirà un tast de la programació d´aquest any amb Xarim Aresté.

Explica´m un conte

Diversos espais (Sant Feliu de Guíxols) · Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10

Una quarantena d´activitats (deu més que l'any passat) entre espectacles a l´aire lliure, cercaviles, titelles gegants, tallers, humor, i parades de contes i il.lustradors, entre altres, així com espais de taller conformen la programació de la nova edició de la fira Explica´m, que se celebra entre divendres i diumenge a Sant Feliu de Guíxols.

«Rhümia», un cant a la vida

Teatre de Blanes (Blanes) · Diumenge 10

A casa dels Rhum & cia, hi ha un altre món possible, una altra pista de circ més íntima amb noves entrades de pallassos, cançons i músiques d'arreu del món i és plena d'emocions absurdes i concretes. Imaginades i reals. Rhümia és un cant a l'esperança, a la necessitat de riure i fer riure per sobre de totes les coses.