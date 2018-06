Un recorregut pels carrers de Girona entre tapes i llegendes

Carbassa, formatge blau, mel, nous i cruixent de carxofa; batut de foie fresc d'ànec, toffee cremós de baobab, tamarinde i iuca lacada amb mel i whisky; beines de soja naturals saltades amb oli de sèsam i acompanyades de salsa kimchi coreana picant feta amb una base de sofregit de col fermentada; rotlles cruixents de carbassó farcits de remolatxa i ventresca de tonyina; llit d'hummus amb sardina fumada, brots verds, tortilla mexicana de blat i vinagreta de fruita seca; croqueta de sobrassada ibèrica farcida de brie...

Són algunes de les propostes gastronòmiques en forma de tapa que a partir d'avui i fins el 17 de juny es podran tastar en la vintena d'establiments gironins de restauració que s'han afegit a la campanya Girona Llegenda & Tapes, que impulsen l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració i Estrella Damm. La iniciativa ofereix un tastet gastronòmic i una cervesa ( quinto o canya) per 2,5 euros en una sèrie d'establiments (la majoria al centre de la ciutat) relligats per una ruta en la qual són presents diverses llegendes i anècdotes.

«Del miracle de Sant Narcís i les mosques a la plaça més petita del món, tasta la història, les anècdotes i les curiositats de Girona a través de les tapes més delicioses de la ciutat», es pot llegir en el plànol que han editat els responsables de Girona Llegendes & Tapes, en el qual hi ha assenyalats tots els establiments participants, una descripció del tastet gastronòmic que ofereixen, i aquelles llegendes o anècdotes que la persona que vulgui fer el recorregut hi pot anar trobant.

L'objectiu de la ruta gastronòmica és «continuar encisant tant els gironins com els visitants oferint productes diferents i relligats al patrimoni cultural», va explicar en la presentació de la ruta el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras.

La guia turística gironina Margarita Alburnà ha estat l'encarregada de seleccionar les llegendes i anècdotes incloses en la ruta, i de fer-ne un resum breu i entenedor per poder-les presentar en els tres idiomes (català, castellà i anglès) en què s'ha editat el plànol. «No es tractava de fer cap explicació extensa, sinó de donar-ne una pinzellada per afegir un atractiu més al recorregut pel centre i altres zones de la ciutat i a les propostes gastronòmiques que s'ofereixen en la ruta», assenyalava Alburnà.

En Banyeta de la plaça del Vi, el Vampir de la Rambla, el Plànol de París, un ull a les Voltes d'en Rosés, la plaça més petita del món, el Pont de Ferro, els Quatre Cantons, la Lleona, el pont de la Barca i Sant Narcís i les Mosques són els protagonistes d'aquestes llegendes i anècdotes. «El patró de Girona va ser el responsable d'un miracle excepcional: mosques grosses i verinoses que sortiren de la seva tomba i foragitaren un exèrcit francès que assetjà la ciutat al segle XIII. A veure si trobeu les mosques petrificades», planteja el text que ha redactat Margarita Alburnà en el cas de la llegenda per excel·lència de Girona. I en un altre dels punts de visita gairebé obligada de la ciutat, es repta la persona que segueixi la ruta: «Una lleona enfilada en una columna i amb escaletes per pujar-hi? Diuen que qui fa un petó al cul de la lleona tornarà a Girona. Us hi animeu?».

«És un recorregut lineal perquè marca una mena d'itinerari i els visitants no han de fer grans trajectes per trobar-se els punts d'interès que proposem», comentava Jordi Laball, un dels responsables del Departament de comunicació i relacions externes d'Estrella Damm. De fet, la majoria d'establiments i llegendes es concentren al barri vell, si bé també es poden tastar tapes a l'Eixample, a la zona de la Devesa, a Pedret i fins i tot a Sarrià de Ter.