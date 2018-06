Viure ballant

Ja fa temps que Ryan Murphy s'ha gua­nyat la categoria d'autor. Aquest home, capaç de passar de Nip/Tuck a American Hor­ror Story sense deixar de parlar dels mateixos temes, s'ha convertit en tota una garantia: no totes les seves obres són igual de bones, però totes, totes, tenen un alt grau d'interès. Ara acaba d'estrenar Pose, un dels seus treballs més personals.

Situada a la Nova York dels anys 80 (atenció a l'ambientació, un dels seus plats forts), Pose està protagonitzada per diverses persones del món LGTBI que intenta fer-se un lloc a l'escena cultural mentre afronta els problemes derivats de la intolerància del seu entorn.

Cada personatge vindria a ser una síntesi d'una manera d'enfocar i naturalitzar la pròpia sexualitat en un context hostil: des d'un jove ballarí que és repudiat pels seus pares fins a una prostituta que inicia una relació amb un empresari, passant per una mare i una filla amb percepcions molt diferents del futur. Tots ells acaben confluint en els escenaris de la «ball culture», una competició artística on del que es tracta, fonamentalment, és d'expressar-se sense condicionants.

Murphy ha reunit a Pose un repartiment format per persones LGTBI que, malgrat algunes no tenen gaire experiència professional, brillen igual o més que intèrprets més consagrats com Kate Mara o Evan Peters. Un dels principals mèrits de la sèrie és justament la naturalitat que desprenen els seus personatges i la manera Murphy com parla de temes molt dolorosos sense haver de recórrer a efectismes melodramàtics.

Potser se li podria arribar a retreure un excés de moderació en alguns passatges (es nota que l'autor vol mirar les coses pel costat positiu) però és impossible no deixar-se arrossegar per les aspiracions i somnis de personatges tan propers. I, com ha fet a les seves darreres sèries, hi torna a haver una trama que vincula directament les pors i repressions de l'Amèrica actual a la figura de Donald Trump, inesperat secundari en una història que no semblava prestar-se a la seva presència. Pose està formada per vuit episodis d'una mica més de 60 minuts.