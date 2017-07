El futur, com se sol dir, és on passarem la resta de les nostres vides. Per tant, no és estrany que una preocupació constant dels éssers humans al llarg de la història hagi estat precisament preveure'l. Però, es pot predir realment el futur? Avui dia disposem dels coneixements i dels mètodes necessaris per poder fer prediccions raonables sobre com pot ser el demà. La tècnica que utilitzem, basada en el mètode científic, s'anomena prospectiva.

A l'exposició Experimenta l'any 2100. Què ens espera a la Terra del futur? del Caixa Forum de Girona i sota el guiatge de les grans obres literàries i cinematogràfiques de ciència-ficció, es pot explorar com pot ser el nostre futur. Es descobreix en què consisteix i com treballa la prospectiva, i s'analitza les anomenades megatendències, és a dir, els grans canvis que es van conformant lentament i que influeixen de manera decisiva en la societat, determinant la seva evolució.

Concretament, l'exposició se centra en les prediccions que fan els analistes sobre com pot evolucionar el món en els àmbits socials, mediambientals i tecnològics al llarg del segle XXI. Els visitants poden descobrir els reptes i les promeses que el futur ens presenta i reflexionar sobre el que podem fer per aconseguir, entre tots, un futur millor!

Aquesta exposició es basa en el document The European Environtment. State and outlook 2010 Assessment of global Megatrends, de l'European Environtment Agency.

L'exposició es troba al CaixaForum de Girona des del dimecres 5 d'abril i es podrà visitar fins el diumenge 13 d'agost. Per més informació es pot consultar la pàgina web del Caixa Forum. L'exposició també es pot dur a terme com a visita comentada fins el 10 d'agost a un preu de 3€.