El Caixa Forum de Girona presenta aquest estiu un taller que combina ciència i música. Es tracta de Vegetals electromusicals, una activitat que potencia la imaginació i creativitat, mentre es proposen reptes cientificotecnològics.

"Sabries crear circuits elèctrics bàsics si no disposes de cables? Si acceptes el repte, podràs descobrir materials actuals i innovadors amb els quals podràs experimentar amb l'electricitat", destaquen des de Caixa Forum.

"I si t'agrada l'aventura, podràs treballar amb instruments musicals digitals en què forquilles, plàtans o enciams et permetran conèixer el funcionament d'un sensor i dels instruments MIDI. Que com és possible? No et quedis amb les ganes de saber-ho, acompanya'ns i descobreix-ho".

L'activitat, que té una durada d'una hora, es durà a terme el proper dimecres 12 de juliol a 2/4 de set de la tarda. Per més informació es pot consultar el web de Caixa Forum.