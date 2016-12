Sindicats i usuaris protesten en contra de la supressió del tren nocturn París-Portbou

Unes 50 persones s'han concentrat a l'estació de tren de Cervera de Marenda (Catalunya del Nord) en protesta per la supressió del tren nocturn entre París i Portbou. Els sindicats asseguren que la decisió del govern francès comportarà la pèrdua de dotzenes de llocs de feina.

El representant sindical de la CGT francesa Didier Aragon diu que "és una pena" que no hi hagi voluntat política per mantenir connectada la Catalunya del Nord amb el principat. A la protesta s'hi han sumat diverses associacions d'usuaris que denuncien que l'eliminació d'aquesta ruta els deixa "desemparats".

El president de l'Associació Defensem el Tren de l'Empordà, Josep Maria Loste, alerta que ara no tenen cap interconnexió amb França fins a dos quarts de dotze del migdia. "La gent que vulgui anar a Llançà, Figueres o Barcelona des de la Catalunya Nord, no pot anar-hi al matí".