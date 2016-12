Les restes aparegudes a Cadaqués són d'una muralla dels segles XVII-XVIII

Les restes localitzades el mes passat durant les obres dels contenidors soterrats a es Portal pertanyen amb tota probabilitat, una part, a l'acabament de la muralla dels segles XVII-XVIII. Això és el que han conclòs fins ara els arqueòlegs que està previst que continuïn treballant amb noves cales. Cultura ha confirmat que en aquest punt no s´hi podran ubicar els contenidors.

Els arqueòlegs han conclòs que les restes tenen interès perquè serien un tros de muralla del segle XVII i principi del XVIII. En concret, es tracta d´un revellí, una fortificació triangular situada davant del cos de la fortificació principal per protegir del foc creuat.

El director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Francesc Ten, ha explicat que «hi ha plànols dels francesos del segle XVII i XVIII que ´ajustarien a això, i entre l´anàlisi de la troballa i els plànols, han conclòs que certament és interessant» i que es tractaria de l'acabament d´un baluard. Ara es vol saber si continua el tram de muralla i per això s´ha demanat que es facin cales arqueològiques al costat de l´espai on s´ha trobat. Ten confirma que «allà on s´han trobat les restes no s´hi podran posar els contenidors». Ho podran fer al costat si tenen suficient espai i no apareixen noves restes.

El director dels Serveis Territorials constata que la troballa és valuosa. El nucli de Cadaqués estava emmurallat a l´època medieval i a la moderna, sense que es conservin massa restes. De l´antiga muralla medieval es conserva la torre des Baluard i un dels portals, el que donava accés al recinte des de la platja. En aquest cas, dataria dels segles XIII al XV. Hi hauria construccions posteriors. Al XVII la població es va rendir als francesos i sovint les esquadres fondejaven a la badia.