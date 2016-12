Salut Empordà anuncia la construcció d'una residència per a gent gran a Figueres

La Junta de Patronat de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha aprovat executar el projecte d'una nova residència per a gent gran a Figueres amb 96 places, centre de dia i habitatges tutelats. Assumirà la major part de la inversió, 2,5 milions, d'un projecte que la Generalitat va descartar a curt termini per falta de recursos. Costarà 5 milions d'euros i es preveu posar en servei el 2018 al sector Fages de Climent. Donarà feina a una seixantena de persones.

Després de l'aprovació d'avui, el següent pas serà que l'Ajuntament de Figueres cedeixi els terrenys municipals de la zona Fages de Climent on es preveu ubicar i l'aportació d'un milió d'euros per a la construcció dels pisos tutelats, urbanització i contribució al projecte. També es preveu un conveni de places de necessitat social.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya hi participarà, amb la normativa actual, han explicat, amb el finançament de places residencials i del centre de dia en règim de prestació vinculada; així com amb l´aportació d´1,5 milions d´euros a través de l´Obra Social "la Caixa".

La fórmula de finançament, amb l'aportació principal de la Fundació, garantirà que es pugui tirar endavant aquest projecte que s'espera des de fa anys. L'alcaldessa i presidenta de la Fundació, Marta Felip, ha remarcat que "disposar d´una nova residència geriàtrica de caràcter públic, així com de places de centre de dia i d´habitatges tutelats és una urgència documentada, sentida per la població i referendada per les institucions i departaments de la Generalitat en diferents acords, des de l´any 2006". La Generalitat va comunicar el mes passat que no tenia pressupost per construir-la.

Està previst que els treballs per construir aquest projecte de més de 5.000 m2 i que preveu urbanitzar més de 400 m2 comencin el juny del 2017 i finalitzin el setembre del 2018.

Residència, centre de dia i habitatges tutelats

El centre tindrà residència assistida amb 96 places destinades a donar un servei d´acolliment residencial que tant pot ser de caràcter permanent com temporal, una assistència integral de les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència.

El centre de dia comptarà amb una trentena de places dedicades a l´acolliment diürn i l´assistència integral de les activitats de la vida diària de la gent gran, així com el manteniment del grau d´autonomia dels usuaris.

Pel que fa als habitatges tutelats, la Fundació ha explicat que hi haurà un servei d´acolliment alternatiu a persones grans amb un alt grau d´autonomia que, per raons familiars o socials, entre d´altres, no poden estar en un habitatge propi. Els destinataris dels 10 habitatges previstos serien persones de 65 anys o més amb un grau de risc social.