Els Bombers denuncien mancances per actuar al túnel del TAV del Pertús

Bombers dels parcs de l´Alt Empordà denuncien que no tenen ni la formació, ni les eines, ni el protocol d´intervenció necessaris per actuar amb èxit en cas de sinistre al túnel ferroviari del TAV al Pertús. Una àmplia representació dels parcs de la comarca van fer pública ahir la seva denúncia després que fins ara diuen que s´han ignorat les seves peticions.

«Ens mobilitzen per la nostra i per la vostra seguretat» era el lema de la pancarta ahir per fer pública la situació en el sisè aniversari de la inauguracio de la línia d´alta velocitat Barcelona-Perpinyà. El túnel, de vuit quilòmetres, disposa de moderns sistemes de seguretat, i a diferència del de Girona, té un Pla d´Autoprotecció. L´accés únicament es pot fer en un vehicle que s´adapta per circular sobre rails. L´empresa va dotar els bombers del Rosselló i els de Catalunya de dos camions bimodals capaços de circular per rails però molts no el saben fer servir.

En el moment de posar-se en servei es va informar del Pla d´Autoprotecció, han fet simulacres i van rebre formació als parcs de la Jonquera i Figueres, «una formació mínima». Dels 50 bombers de la plantilla dels dos parcs, només 22 l´han rebuda. Tampoc la tenen bombers d´altres parcs que podrien haver d´intervenir. El caporal Ramon Montané, com a portaveu, va posar de manifest que «hi ha bombers dels parcs de Figueres i de la Jonquera que mai han entrat al túnel, mai l´han visitat, no saben ni com és». Els parcs tenen en serveis mínims vuit persones, les mateixes que es necessiten per actuar al túnel. Per tant, requereixen l´ajuda dels parcs de Roses, Llançà i la Pera. En un incendi d´un vehicle no ens cal aquest protocol però dins el túnel del Pertús tot és diferent, és una manera de treballar totalment diferent», remarca Montané. Per exemple, l´aigua prové de dipòsits i si es treballés com si fos de la xarxa es podria esgotar en vint minuts. A més, han de saber usar el camió per rails. Per això demanen un protocol d´intervenció. Pel que fa als equips manca un sistema de visió tèrmica com tenen els francesos perquè avui no es permet la visió si hi ha fum; un sistema per desplegar línia de mànegues en condicions de fum, amb nul·la visibilitat i aire irrespirable; els equips de respiració autònoms són monobotelles quan amb bibotella doblarien l´autonomia; no tenen cap sistema per desplaçar-se dins del túnel i a llargues distàncies -els equips d´excarceració pesen 80 quilos-; i les mànegues de gran cabal del camió són poques i de quinze metres de llargada quan haurien de ser de vint. Demanen ampliació de la formació i que s´estengui als parcs de tot Catalunya. El 2013 ja es va fer una petició al cap de Regió de Girona on «exposàvem la nostra ignorància gairebé absoluta del que comportava circular amb un vehicle per la xarxa ferroviària», per exemple. Es van adreçar al director general i a la mesa de Salut i Seguretat laborals. Una trentena de bombers amb el suports dels sindicats CCOO, UGT i CATAC van fer pública ahir la queixa. Des d´Interior, en declaracions a ACN, han recollit les queixes i han dissenyat un programa de formació que arribarà als bombers dels parcs de la zona el 2017. En relació amb el material, el director territorial d´Interior a Girona, Albert Ballesta, diu que s´estan estudiant quines són les necessitats.