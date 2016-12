La convocatòria de vaga d'escombraries a Figueres es manté per avui a partir del vespre

La convocatòria de vaga dels serveis de neteja, jardineria i recollida d'escombraries a Figueres es manté per avui. Està previst que comenci a dos quarts de deu del vespre, a partir del moment en què treballaran només els serveis mínims pactats. L'Ajuntament continuarà negociant fins al darrer moment per intentar evitar-la després que ahir fos impossible acostar posicions. Els sindicats mantenen la voluntat de continuar negociant encara que comenci la vaga.

Des del migdia i fins a les vuit del vespre els sindicats i representants municipals van intentar a la mediació a Inspecció de Treball arribar a un acord en relació a la subrogació del personal d'Ecoserveis que quan s'extingeixi el contracte passaran a formar part de la plantilla de Fisersa. Els sindicats COBAS i CCOO temen que suposi una pèrdua de les condicions salarials i laborals del personal d'enllumenat i neteja i, malgrat l'Ajuntament insisteix que la seva proposta garanteix que no sigui així, no acaben de tancar la proposta d'acord pel conveni col·lectiu i les condicions dels subrogats. L'estabilitat del personal i que no es produeixi una doble escala salarial entre treballadors de la mateixa categoria enroca les negociacions, segons els sindicats.

El conflicte que ha enfrontat sindicats i Ajuntament durant mesos es va iniciar arran de la finalització de la concessió d'Ecoserveis que ha tingut una durada de 15 anys. Es va acabar l'octubre i està prorrogat fins aquest mes. L'empresa de capital mixt, que gestiona els serveis de recollida de residus, neteja, enllumenat i jardineria, es dissoldrà. Enllumenat i jardineria els absorbirà l'empresa municipal Fisersa mentre que les escombraries passaran a una nova concessió privada. Les diferències salarials entres el personal de les dues empreses són la base del conflicte. El primer anunci de vaga va ser per l'agost passat.