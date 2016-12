L'Escala destinarà 6,1 milions a inversions i inclou un projecte per allargar el passeig de Riells fins al port

L'Ajuntament de l'Escala té previst afrontar l'any vinent un nou projecte de renovació del front marítim amb l'allargament del passeig de Riells fins al port amb una inversió de 700.000 prevista en els 6.100.000 milions del pressupost d'inversions per al 2017. El pressupost global s'incrementa un 14% respecte a aquest any amb 23.966.671 euros.

Després d'actuar a la Platja i a l'espera de les obres imminents des d'aquí al Port d'en Perris s'hi suma la nova aposta per crear una continuïtat de passeig des de Riells fins al port. És una de les inversions més elevades pel 2017, tot i que la més important serà per a la urbanització de carrers, al sector Emperadors (2,5 milions). La segueixen els projectes de millora d'espais públics, mobilitat i accessibilitat (410.000 euros); millores en enllumenat, xarxa d'aigua, clavegueram i serveis (296.353 euros); i la museïtzació i posada en funcionament de l'Alfolí de la Sal (270.012 euros). A més, per primer cop els veïns decidiran el destí de 400.000 euros.

El pressupost, que estava previst aprovar-se ahir al vespre,destaca també pels 691.529 euros (+5,8%) en Atenció a les Persones i Promoció Econòmica i enTurisme amb 1.182.551 (+20%).