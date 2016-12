Marta Felip lamenta que la ciutat es vegi abocada a la vaga d'escombraries

Els contenidors de rebuig es buidaran cada tres dies un cop comenci la vaga de recollida d'escombraries de Figueres. Segons recullen els serveis mínims que ha fixat la Generalitat, les deixalles s'hauran de recollir cada 72 hores i l'orgànica, cada 48. Pel què fa a la resta de fraccions (paper i vidre) els vaguistes hauran de complir el 25% del servei un cop comenci l'aturada. Si no hi ha moviments de darrera hora, la vaga s'iniciarà a partir de dos quarts de deu d'aquesta nit. No només afectarà la recollida d'escombraries, sinó també els serveis d'enllumenat i jardineria de Figueres. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, ha lamentat que la ciutat es vegi "abocada" a patir el conflicte laboral, malgrat "els esforços" que ha fet l'Ajuntament per evitar-lo. El consistori ha tornat a reiterar la seva "garantia total i absoluta" que els treballadors no perdran drets quan se'ls subrogui el contracte.

Si no hi ha cap moviment de darrera hora, la vaga començarà aquest vespre a partir de dos quarts de deu. Afectarà la recollida d'escombraries, l'enllumenat i el servei de jardineria de Figueres. L'alcaldessa, Marta Felip, ha lamentat que la ciutat es vegi "abocada" a patir el conflicte, i més tenint en compte "els esforços" que ha fet l'Ajuntament i "els dies i dies" de negociació per intentar trobar una solució.

L'aturada arribarà després que hi hagi hagut fins a tres mediacions sense resultat. El focus del conflicte que enfronta sindicats i ajuntament parteix de la fi de la concessió a Ecoserveis. Aquesta empresa de capital mixt, que gestiona els tres serveis, es dissoldrà. Enllumenat i jardineria passaran a dependre de la municipal Fisersa, mentre que la recollida de deixalles sortirà a concessió (i s'atorgarà a un privat).

Els sindicats que convoquen la vaga (COBAS i CCOO) desconfien que les subrogacions es facin sense que els treballadors perdin drets. Però per part de l'Ajuntament, s'insisteix en què hi ha "la garantia total i absoluta" que es respectaran les condicions laborals i salarials, i que no hi haurà acomiadaments.

"Veritables esforços"

El director de Serveis Urbans, Jordi Cabot, explica que per la part empresarial s'han fet "veritables esforços" per intentar acostar posicions, "fins i tot més enllà d'allò que marca la llei". Entre d'altres, donant el compromís que "els drets individuals" dels antics treballadors d'Ecoserveis es blindaran un cop se subroguin a Fisersa, i que no se'ls tocaran els sous a la baixa.

Cabot, però, també ha explicat que un dels punts de divergència amb els sindicats passa per l'aplicació del conveni. Ajuntament i empresa proposen que, a partir del moment en què Ecoserveis s'integri a Fisersa, les noves contractacions es facin en base al conveni col·lectiu de l'empresa pública.

En canvi, tant COBAS com CCOO aposten per negociar un conveni col·lectiu de ciutat (o conveni franja) que abasti la totalitat dels serveis: recollida d'escombraries, neteja, residus, deixalleria, jardineria i enllumenat. "I que perpetués les condicions econòmiques actuals no només fins a acabar la vigència del d'Ecoserveis, sinó també molt més enllà", ha criticat Cabot.

Les deixalles, cada 72 hores

Tot i que les dues bandes es mostren obertes a seguir negociant, el termini perquè comenci l'aturada expira d'aquí a poques hores. I en previsió que la vaga sigui un fet, Treball ja ha dictat els serveis mínims. En concret, es fixa que la recollida del rebuig s'ha de fer cada 72 hores i la de l'orgànica, cada 48.

Pel què fa a la resta de fraccions (paper i vidre) en aquest cas, com a mínim, s'ha de complir el 25% del servei ordinari. "En aquells llocs sensibles, però, la recollida s'ha de garantir a diari: per exemple, en equipaments sanitaris, hospitals o casals", ha precisat el director de Serveis Urbans. La recollida als mercats setmanals també s'ha de fer com fins ara.

Per últim, la deixalleria obrirà un 25% del seu horari habitual; és a dir, dues hores (i en aquest cas, s'ha establert de nou a onze del matí). Més enllà de la recollida d'escombraries, pel què fa a l'enllumenat, Treball ha dictaminat que sempre hi hagi un operari de guàrdia per atendre les avaries o apagades. I per últim, en jardineria no s'han concretat serveis mínims.