Salut Empordà anuncia una residència per a gent gran

La Junta de Patronat de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha aprovat executar el projecte d'una nova residència per a gent gran a Figueres amb 96 places, centre de dia i habitatges tutelats. Assumirà la major part de la inversió, 2,5 milions, i la gestió d'un projecte que la Generalitat va descartar a curt termini per falta de recursos. Costarà 5 milions d'euros i es preveu posar en servei el 2018 al sector Fages de Climent. Donarà feina a una seixantena de persones.

Després de l'aprovació d'ahir el següent pas serà que l'Ajuntament de Figueres cedeixi els terrenys municipals de la zona Fages de Climent on es preveu ubicar i l'aportació d'un milió d'euros per a la construcció dels pisos tutelats, urbanització i contribució al projecte. També es preveu un conveni de places de necessitat social. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat hi participarà amb el finançament de places residencials i del centre de dia en règim de prestació vinculada; així com, amb l'aportació d'1,5 milions d'euros a través de l'Obra Social La Caixa.

La fórmula de finançament, amb l'aportació principal de la Fundació, garantirà que es pugui tirar endavant aquest projecte, que s'espera des de fa anys. L'alcaldessa i presidenta de la Fundació, Marta Felip, ha remarcat que «disposar d'una nova residència geriàtrica de caràcter públic, així com de places de centre de dia i d'habitatges tutelats és una urgència documentada, sentida per la població i referendada per les institucions i departaments de la Generalitat en diferents acords, des de l'any 2006».

Els treballs de construcció dels més de 5.000 m2 i que preveu urbanitzar més de 400 m2 s'esperen començar el juny del 2017 i finalitzin el setembre del 2018.

El centre tindrà residència amb 96 places per a donar un servei d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal. El centre de dia comptarà amb una trentena de places d'acolliment diürn i l'assistència integral de les activitats de la vida diària, així com el manteniment del grau d'autonomia dels usuaris. Pel que fa als habitatges tutelats, hi haurà un servei d'acolliment alternatiu a persones grans amb un alt grau d'autonomia que, per raons familiars o socials, entre d'altres, no poden estar en un habitatge propi. Els destinataris dels 10 habitatges previstos serien persones de 65 anys o més amb un grau de risc social.