Comença la vaga de neteja i escombraries a Figueres en plena campanya de Nadal

La vaga dels serveis de neteja, enllumenat i jardineria de Figueres va començar ahir al vespre en plena campanya de Nadal. L'alcaldessa, Marta Felip, lamenta que no s'hagi pogut arribar a un acord després d'un any de negociacions i neguen que estiguin enrocats. Però les dues parts, els sindicats CO.BAS i CCOO i l'Ajuntament mantenen discrepàncies. Continuaran negociant però des d'ahir s'apliquen els serveis mínims pactats.

Cada dia es farà la recollida d'escombraries en llocs sensibles com els centres sanitaris, casals o el mercat municipal; la recollida de rebuig es farà cada 72 hores; la fracció orgànica cada 48 hores; les fraccions selectives de cartró i vidre en un 25 per cent del servei normal; i la neteja viària dos cops per setmana. La deixalleria municipal funcionarà al 25 per cent de l'horari habitual, de nou a onze del matí. Són els serveis mínims decretats pel Departament de Treball de la Generalitat. Pel que fa a enllumenat hi haurà un operari de guàrdia per si hi ha avaries o apagades, mentre en jardineria no s'han concretat serveis mínims.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha demanat la col·laboració dels ciutadans per intentar minimitzar els efectes i que per part dels sindicats es repecti el dret dels treballadors que vulguin fer vaga.

L'Ajuntament lamenta que s'hagi arribat a aquesta situació que porta una vaga d'escombraries en plena campanya de Nadal. Felip diu que «no es pot entendre» que els dos sindicats «no acceptin una proposta que ofereix garanties absolutes als treballadors en les seves condicions laborals i salarials fins a la seva jubilació». Però l'alcaldessa diu que no es pot hipotecar el futur de les finances de l'Ajuntament i del servei que es presta a la ciutat.

La situació es genera perquè s'ha acabat la concessió de l'empresa de capital mixt Ecoserveis i els treballadors de jardineria i enllumenat passaran a ser subrogats per Fisersa. Les escombraries les trauran a concurs.

El personal d'Ecoserveis té condicions laborals per sobre el de Fisersa. Se'ls mantenen condicions individuals però el punt de divergència és que l'Ajuntament i l'empresa proposen que les noves contractacions es facin amb el conveni actual de Fisersa. En canvi, COBAS i CCOO proposen negociar un conveni col·lectiu de ciutat que abasti la totalitat dels serveis (recollida d'escombraries, neteja, residus, deixalleria, jardineria i enllumenat). I així perpetuar les condicions actuals que tenen el personal d'Ecoserveis. Per Felip «hi ha barreres que frenen la possibilitat d'arribar a un acord».

Els sindicats han manifestat que «atenent que es planteja» un problema pels costos laborals del servei, es posen a disposició per estudiar-ho sempre que «s'incorpori una tendència l'igualtat retributiva per no perpetuar que per la mateixa feina es rebin retribucions diferents».

L'Ajuntament, per la seva banda, insisteix en els tres aspectes que garanteix: el compromís que no hi haurà acomiadaments; que si es requereix personal es contractarà treballadors que haguessin format part de la borsa d'Ecoserveis; i el manteniment de les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d'Ecoserveis, sense posar en perill les condicions de la plantilla de Fisersa.

La vaga estava prevista que comencés ahir al vespre amb el torn de la nit, tot i que estan pendents de poder arribar a un acord. Hi ha hagut fins a dues amenaces anteriors de vaga i quatre intents de mediació per tancar un conflicte que dura des de fa mesos.