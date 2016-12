Cremen tres cotxes al barri de Sant Joan de Figueres

Tres cotxes es van incendiar la matinada d'ahir al barri de Sant Joan de Figueres. Els vehicles, que estaven aparcats al carrer Ramón y Cajal, van començar a cremar pels volts de les quatre de la matinada per causes que es desconeixen.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers. La Guàrdia Urbana de Figueres va precintar la zona i s'investiga el succés. Els Mossos han obert diligències.

Un audi calcinat

Un Audi Q5 va quedar del tot inservible pels efectes de les flames. Es tracta del vehicle que hauria començat a cremar i que es trobava al mig dels altres dos cotxes afectats, entre els quals hi ha un Seat Ibiza. Els dos cotxes dels laterals van patir també els efectes del foc i van quedar molt cremats.

Aquesta no és la primera vegada que per causes que es desconeixen es cremen vehicles al sector oest de la ciutat de matinada.