Espectacular incendi en una planta de reciclatge de Vilamalla.

Els Bombers han treballat en un incendi, que s'ha donat per extingit pels volts d'un quart d'onze del matí, en un centre de tractament de residus ubicat al carrer d'Olot del polígon de Vilamalla.

L'incendi s'ha declarat pels volts d'un quart de tres de la matinada i s'hi han desplaçat fins a vuit dotacions. Que han estat treballant en un foc que afectava la part exterior i semi-coberta de l'empresa. A dos quarts de nou del matí, al cap d'unes sis hores, ja l´han donat per controlat

Quan els efectius hi han arribat no s'ha hagut de desallotjar a ningú i tampoc hi ha hagut ferits.

Al lloc s'hi han desplaçat els Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.