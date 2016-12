Nou dispositiu contra el frau elèctric al Culubret de Figueres

Nou dispositiu contra el frau elèctric a Figueres. En aquest cas, les inspeccions s'han centrat al barri del Culubret. Agents de la Guàrdia Urbana i tècnics d'Endesa han revisat la instal·lació de 55 habitatges situats als carrers Major i Francesc Gimeno.

Aproximadament una quarta part –en concret, quinze- tenien la llum punxada de forma il·legal. Per això, ara se'ls denunciarà per defraudació de fluid elèctric. L'operatiu s'emmarca dins el conjunt de dispositius periòdics que l'Ajuntament, la companyia Endesa i la policia porten a terme a diferents barris (entre els quals, també Sant Joan i el Bon Pastor) per lluitar contra aquesta picaresca.

Precisament, ara fa pocs dies, l'alcaldessa Marta Felip anunciava més contundència després que es declarés un incendi en un habitatge del Culubret que tenia la llum punxada. El foc, possiblement causat per una sobrecàrrega, va calcinar el menjador de la casa i va posar al descobert un cultiu de 100 plantes de marihuana.