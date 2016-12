No sempre havia estat convençut, benvolguts lectors, i per tant sempre intentava ser un fidel practicant d'aquella màxima atribuïda a Napoleó, segons la qual «El coratge no s'ha de dissimular davant la mentida, sinó que ha de ser una virtut que s'escapi a la hipocresia perquè la mentida no resulti indemne» perquè, segons mantenia Shakespeare, «la falsedat sol tenir una hermosa aparença» gràcies al fet que, tornant a Napoleó, «hi ha murris el suficientment brivalls com per portar-se com a persones sinceres».

Així, m'enfrontava als diàlegs i als debats i a les proposicions en la creença que els fets gaudien d'una realitat incontestable i que, amb l'aplicació de les regles de la lògica, hom podia arribar a discernir quina era la proporció de realitat que contenia cada posicionament propi i de l'interlocutor i, d'aquesta manera, malgrat que els punts de partida fossin allunyats, copsar acords no necessàriament sota la tantes vegades estimada fal·làcia del punt mitjà.

Però no, m'adono que darrerament, encara que el terme gaudeixi d'una certa antiguitat, el neologisme de moda és el de postveritat, entès com a fenomen segons el qual, a l'hora d'opinar, els fets objectius tenen molta menys importància que la percepció i l'interès personal que tinguem sobre aquests. És a dir, que valorem els fets i elaborem els nostres judicis atenent més a les pròpies emocions que els fets ens generen que no a la seva justa realitat.

És dificil, per no dir quasi impossible, establir diàlegs en aquestes condicions perquè quan l'enraonament es veu suplantat per declaració de sentiments el més fàcil, alhora que el més perillós, és caure en la fal·làcia ad hominem, és a dir, aquella situació en la qual no es discuteixen els temes sinó els aspectes personals dels interlocutors.

L'altre dia, en una conversa, intentava convèncer el meu oponent aplicant en el debat la coneguda regla lògica de reducció a l'absurd. Em va contestar: «Tus reducciones al absurdo son eso: absurdas. No pienso contestarlas». I aquí es va acabar la xerrada.

De totes maneres, no estic segur que aquesta traducció de l'original anglés post-truth no sigui sinó una variant o una modernització d'aquell vell principi nostre que deia que res era veritat o mentida, que depenia del color del vidre a través del qual es mirés. I així no hi ha manera.