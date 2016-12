Condemnat el sotsinspector de policia de l´Escala per agredir un veí

El sotsinspector de policia de l'Escala ha estat condemnat per un delicte lleu de lesions per haver agredit, «juntament amb el seu fill», un veí d'un edifici del carrer Campcardós. El Jutjat d'Instrucció número 3 de Girona ha condemnat, en primera instància, el policia i el seu fill a pagar 180 euros de multa (a raó de 6 euros al dia durant un mes) com sol·licitava la fiscal i l'advocat Sergio Aguilar, que defensava el veí agredit. El policia i el seu fill hauran d'indemnitzar la víctima amb 215 euros per les lesions provocades.

El jutge fa constar en el relat de fets provats com el 16 de novembre passat la víctima sortia de l'ascensor quan «va ser sorpresa» pel policia, «que va sortir al seu encontre i després d'increpar-lo el va colpejar i tirar a terra», on li va clavar diverses coces amb l'ajuda del seu fill.

La sentència deixa clar que l'agent no té prou credibilitat en aquest procediment i, per tant, la denúncia que va presentar contra la víctima és insostenible. «Així, la plena credibilitat del testimoni anterior [la víctima] ja de per si fa impossible la veritat de la seva declaració com a denunciat», especifica el jutge.

La sentència va ser motiu de polèmica en el darrer ple municipal celebrat dilluns quan el cap de l'oposició, Martí Guillem (CiU), va sol·licitar el cessament del sotsinspector per «falta d'exemplaritat» i perquè «ha acreditat no tenir les qualitats per exercir el càrrec que ocupa». Guillem considera essencial apartar-lo del cos perquè «mantenir una persona amb aquests antecedents com a sotsinspector de policia no és la millor manera d'aconseguir que els ciutadans tinguin confiança en les seves institucions». El regidor apunta que aquest agent «està involucrat en altres fets dels quals hem demanat explicacions» i per això aquesta setmana presentarà una instància tornant a demanar el cessament.



No va amb l'alcalde

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga (PSC), s'ha abstingut de fer cap declaració perquè assegura que «no tinc coneixement» d'aquesta sentència i encara que es tracta d'una agressió a un veí, com va produir-se «dins l'esfera privada» i no en l'«exercici de les seves funcions» com a policia, prefereix no pronunciar-se.