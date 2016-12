Espectacular incendi en una planta de reciclatge de Vilamalla, sense ferits

Espectacular incendi en una planta de reciclatge de Vilamalla.

Els Bombers van treballar ahir durant més de sis hores per extingir-lo. El centre de tractament de residus està ubicat al carrer d´Olot del polígon de Vilamalla.

Sortosament, no es van haver de lamentar ferits. Les flames tampoc varen afectar l´estructura de l´empresa ni tampoc la maquinària.

L´incendi es va declarar pels volts d´un quart de tres de la matinada i fins al lloc s´hi van desplaçar fins a vuit dotacions dels Bombers. La virulència de les flames va fer que els Bombers intentessin frenar-les, sobretot perquè no anessin a dins de l´empresa. Per tot això, van estar treballant a la zona exterior i a la semicoberta. Els efectius d´extinció d´incendis van tenir el foc controlat pels volts de dos quarts de nou del matí, al cap d´unes sis hores de declarar-se.

La sort va fer que quan hi van arribar no s´hagués de fer cap desallotjament, així com tampoc va quedar ningú ferit. El foc va estendre´s sobretot en una àrea on l´empresa hi té emmagatzemada ferralla. Al lloc dels fets hi van treballar els Bombers, els Mossos i el SEM.

Hores de feina

Les tasques dels Bombers van ser llargues sobretot perquè aquest tipus d´incendis implica hores de feina, atès que s´han de centrar sobretot en la separació dels residus. En aquest cas, de la ferralla que hi havia a la zona d´aquesta planta de reciclatge on va començar el succés.

El gerent de l´empresa Femevi, Cristian Moreno, per la seva banda, ahir va explicar a l´ACN que durant les tasques d´extinció de l´incendi també s´havia fet servir maquinària pesada pròpia de l´empresa per anar separant els residus i facilitar la feina als Bombers.

Moreno va afegir que el foc va començar a la zona on tenien cartró i plàstic i, d´aquí, es va estendre cap a la ferralla.

El gerent finalment va destacar que havien «tingut moltíssima sort de tenir la maquinària per separar ferralla i que els Bombers poguessin fer la seva feina, si no segurament s´hauria cremat l´empresa». Quant als danys, aquest va detallar que no eren importants perquè l´incendi no va afectar ni l´estructura de l´empresa ni la maquinària.