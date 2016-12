Figueres convoca als sindicats per demà per intentar aturar la vaga d'escombraries

L'Ajuntament de Figueres ha convocat per demà a les set de la tarda als sindicats CO.BAS i CCOO per posar sobre la taula una nova proposta per intentar aturar la vaga. Mentrestant, les escombraries es continuen acumulant a tota la ciutat. Aquesta nit, quaranta-vuit hores després de començar la vaga, està previst recollir les deixalles orgàniques. Fins a les setanta-dues hores no es recolliran la resta.

Des del govern municipal han informat que a la proposta actual hi han afegit condicions que es consideren beneficioses per "posar fi a una vaga que es considera injusta i que està causant greus perjudicis a la ciutat" durant la campanya de Nadal.En menys de dos dies les deixalles ja s'acumulen al voltant de tots els contenidors de la ciutat, excepte els punts on es retira.

Serveis mínims pactats

Cada dia es farà la recollida d'escombraries en llocs sensibles com els centres sanitaris, casals o el mercat municipal; la recollida de rebuig es farà cada 72 hores; la fracció orgànica cada 48 hores; les fraccions selectives de cartró i vidre en un 25 per cent del servei normal; i la neteja viària dos cops per setmana. La deixalleria municipal funcionarà al 25 per cent de l'horari habitual, de nou a onze del matí. Són els serveis mínims decretats pel Departament de Treball de la Generalitat. Pel que fa a enllumenat hi haurà un operari de guàrdia per si hi ha avaries o apagades, mentre en jardineria no s'han concretat serveis mínims.

A més, l'Ajuntament ha preparat un decàleg amb els punts claus del conflicte que distribuirà als comerços i al conjunt de la població perquè estiguin informats. En aquest deixa clar que el que s'està negociant són les condicions laborals del personal de l'empresa mixta Ecoserveis que, una vegada desapareguda, se subrogaran a Fisersa, l'empresa cent per cent municipal. Són treballadors de jardins i enllumenat. Asseguren que el conflicte no és amb el personal d'escombraries i neteja viària que, en aquest cas, s'incorporaran a l'empresa que guanyi el concurs que s'espera convocar. Asseguren que els sindicats es neguen a negociar sobre aquest col·lectiu fins a tancar el conflicte per la resta.

Els operaris de jardins i enllumenat cobren de mitjana uns deu mil euros l'any més que la resta de personal de Fisersa, informen i els d'escombraries un 12% per sobre la mitjana de Catalunya. L'Ajuntament mantindrà els sous del personal d'Ecoserveis fins que es jubilin i es garanteix que no se'ls acomiadarà.

Respecte a la diferència salarial amb la resta, el govern municipal sosté que s'intentaran d'equiparar amb el temps els sous dels treballadors de Fisersa respecte als d'enllumenat i jardineria, dintre les possibilitats legals i econòmiques que ho permetin, com ja s'ha començat a fer amb la negociació del conveni col·lectiu pel personal de Fisersa aquest mateix mes de desembre".

Les dues parts porten gairebé un any negociant davant la finalització el mes d'octubre passat de la concessió de l'empresa mixta Ecoserveis que ofereix (ara amb una pròrroga) els serveis de neteja, enllumenat i jardineria. Els primers s'esperen posar a concurs i la resta, assumir-los després de Fisersa, l'empresa cent per cent municipal.