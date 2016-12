Figueres s´estalvia de pagar 6,6 milions a un promotor arran d´un litigi urbanístic

El TSJC ha donat la raó a l'Ajuntament de Figueres i li ha estalviat pagar 6,6 MEUR a un privat arran d'un litigi urbanístic. El focus de discrepància gira al voltant del pla parcial del Turó Baix. Al 2003 el promotor va cedir uns terrenys a l'Ajuntament perquè s'hi fessin carrers i zones verdes. Quatre anys més tard, el consistori (aleshores, sota mandat d'Armangué) va signar un conveni amb ell per compensar-li la cessió amb metres quadrats edificables. Quan l'Ajuntament va canviar de color, i CiU va passar a governar-lo, l'actual conseller Santi Vila va rescindir el conveni. El promotor va recórrer als jutjats i inicialment una sentència li va donar la raó. Però ara, el TSJC ha tombat aquesta primera resolució. Entre d'altres, l'alt tribunal català considera que el promotor va fer "un plantejament esquizofrènic" pretenent cobrar per una cessió de terrenys que era gratuïta i s'incloïa al projecte. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha aplaudit la sentència del TSJC i ha destacat que el conveni "no s'hauria d'haver signat mai".