Comerciants i Ajuntament de Figueres pressionen els sindicats perquè posin fi a la vaga d'escombraries

Els comerciants i l'ajuntament de Figueres han sumat esforços per fer pressió als sindicats i aconseguir que desconvoquin la vaga d'escombraries que fa tres dies que dura i que ha deixat la capital de l'Alt Empordà amb contenidors plens de brossa. Asseguren que la vaga és "injustificada" i demanen que aquest divendres s'arribi a un acord que permeti tornar a la normalitat. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, considera que es tracta d'una situació "lamentable" i recorda que el conflicte afecta els treballadors de parcs i jardins. "Encara resulta més injustificada aquesta aturada", diu Felip. Per la seva banda, el president de Comerç Figueres Associació, Lluís de Anguera, ha recordat que els venedors són "els principals perjudicats" juntament amb els veïns i no entenen per què els sindicats encara no han signat l'acord amb el consistori.

Els sindicats han rebut aquest divendres més pressió al conflicte que tenen obert amb l'Ajuntament de Figueres i que ha portat els escombriaires a fer vaga indefinida. Tres dies després de l'inici de l'aturada (que va començar dimarts a la nit), els comerciants s'han posat al costat del consistori i han criticat la posició adoptada pels sindicats.

El president de Comerç Figueres Associació, Lluís de Anguera, assegura que no tenen res a favor o en contra dels vaguistes, però creuen que la proposta de l'ajuntament és "raonable". Per això, exposa que no entenen per què s'ha arribat fins al punt de trencar negociacions i convocar una aturada.

De Anguera ha afirmat que els comerciants i els veïns són la part més afectada per aquesta vaga. "El comerç francès ja no ve com abans i si a sobre perdem clients aquests dies on les vendes creixen, el sector se'n ressentirà molt", ha explicat.

Ajuntament i sindicats reprendran les negociacions aquest divendres a la tarda en una reunió on esperen llimar les diferències i arribar a un acord per desconvocar la vaga.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha qualificat la vaga de "totalment injustificada". Felip diu que al decàleg que des del consistori s'ha fet arribar a veïns i comerços de la ciutat s'explica "molt clarament" quines propostes fa l'administració. "No s'entén i menys tenint en compte que els treballadors que es poden veure afectats són els de parcs i jardins i no el de recollida d'escombraries", ha dit Felip.

Imatge lamentable

D'altra banda l'alcaldessa ha lamentat que la vaga generi una imatge "lamentable" de la ciutat a les portes de les festes nadalenques. "Portem tres dies d'aturada i els carrers estan plens de brossa", ha reconegut l'alcaldessa, que ha demanat "responsabilitat" als sindicats perquè la situació es pugui desencallar el més aviat possible.

Felip ha reconegut que des de l'ajuntament viuen amb "preocupació" una situació a la qual "no s'hauria d'haver arribat mai" perquè, segons el seu punt de vista, no hi ha motius per a aquesta vaga. L'alcaldessa assegura que han dialogat "fins a la sacietat" i manté la mà estesa per continuar negociant.

Peticions sense cost

Una setantena de representants sindicals i treballadors s'han concentrat a les dues de la tarda davant l'Ajuntament de Figueres. Un dels portaveus dels treballadors, Pau Gàlvez, ha acusat el consistori de fer "trampa" amb la publicació del decàleg perquè donen a entendre a la ciutadania que accedeixen a totes les peticions de la plantilla.

Per a Gàlvez això no és així i hi ha una base important de discrepància que se centra, sobretot, en blindar les condicions laborals i salarials dels treballadors que s'incorporaran ara a la plantilla de Fisersa o bé a la nova adjudicatària del servei. "Com pot ser que un ajuntament defensi la doble escala salarial, que dos treballadors fent la mateixa feina cobrin diferent", s'ha qüestionat el representant sindical.

Els vaguistes exposen que totes les seves peticions no suposen cap cost afegit per a l'ajuntament i que l'únic que volen són garanties. "És aquest el rovell de l'ou, si això no queda jurídicament ben escrit, d'aquí a dos o tres anys podran fer els canvis que vulguin", ha criticat Gàlvez. Amb tot, espera que la negociació convocada aquest divendres serveixi per apropar posicions.

Els veïns, molestos

Entre els principals perjudicats per la situació que s'està donant a la ciutat aquests dies hi ha els veïns de Figueres. Molts dels que passejaven per la Font Lluminosa es queixaven de la imatge que es projecta de la ciutat. L'Antonio Álvarez ha recriminat que "no s'hagi solucionat" el conflicte i lamenta que no es tingui en compte el benestar els veïns. "A més, fa mal que sigui aquests dies", ha afegit.

La Yolanda per la seva banda exigeix que es posi fi a una situació que considera "preocupant". "Aquí juguen nens i la veritat és que és una situació insalubre i gens desitjable", ha conclòs.