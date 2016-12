Figueres denunciarà l´incompliment dels serveis mínims

L'Ajuntament de Figueres denunciarà davant la Inspecció de Treball l'incompliment dels serveis mínims en la vaga d'escombraries la passada matinada en què es va portar a terme la recollida de la fracció orgànica. Pel gran volum d'escombraries i, segons el govern per l'incompliment dels serveis mínims, la ciutat continuava aquest matí a vessar de bosses d'escombraries. A les set de la tarda s'ha convocat als sindicats CO.BAS i CCOO en un intent d'arribar a un acord.

Alguns dels carrers on diuen que s'ha detectat que no s´han complert els serveis mínims són el carrer Nostra Senyora de Lourdes, la plaça Isabel II, el carrer Migdia cantonada amb el carrer Sud, el carrer Empordà, Sant Llàtzer, la plaça Joan Sotrà, Palmera i Pompeu Fabra, el carrer Olot, Riumors i la plaça Estació , entre altres. Els serveis jurídics de l'empresa Ecoserveis han elaborat un document, que inclou fotografies, amb la intenció de presentar la denúncia davant la Inspecció de Treball de la Generalitat, en cas que la reunió convocada aquest vespre, no s'arribi a un acord que permeti posar fi al conflicte.

La trobada s'ha convocat a les dependències del consistori i comptarà també amb la presència de representats municipals, de l´empresa Ecoserveis i de Fisersa amb la voluntat d´acostar posicions i avançar en els plantejaments que encallen la negociació.

L´Ajuntament ha informat que posarà sobre la taula una proposta que inclou el compromís detallat de no aplicar mesures laborals que comportin l´extinció dels contractes dels treballadors subrogats a l´empara de causes objectives de tipus productiu, econòmiques o organitzatives, i que també contempla plenes garanties de les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d´Ecoserveis sense posar en perill les condicions de la plantilla de Fisersa. I la idea és aixecar acte de la trobada perquè quedi clar què s´ha dit i no es confongui a l´opinió pública.

La vaga la porten a terme els treballadors del servei de neteja, enllumenat i jardineria de l'empresa mixta Ecoserveis a la que se li ha acabat la concessió. Continuen els serveis de forma prorrogada. El personal i el servei d'enllumenat i jardineria passarà a formar part de l'empresa cent per cent municipal Fisersa. El servei de neteja i recollida d'escombraries es posarà a concurs.

Des de fa un any les dues parts negocien. S'han fet fins a quatre mediacions. Els treballadors volen que es garanteixi que no se'ls acomiadarà; que es mantindran les condicions laborals i que en cas d'entrar nous treballadors no hi haurà una doble escala salarial amb sous diferents per fer la mateixa feina. L'arrel del conflicte és que el personal de Fisersa té sous inferiors als d'Ecoserveis.