L´Ajuntament de Figueres convoca els sindicats per aturar la vaga

La ciutat de Figueres acumulava ahir escombraries a cada racó, des del centre a la perifèria, amb muntanyes de bosses i tota mena de deixalles al voltant dels contenidors, excepte als punts sensibles, com centres sanitaris, on es garanteix el servei. En un intent per frenar aquesta situació en plena campanya de Nadal s'ha convocat avui a les set de la tarda els sindicats CO.BAS i CCOO a negociar una nova proposta.

Els camions havien de retirar aquesta nit, passades quaranta-vuit hores, les escombraries de fracció orgànica, segons els serveis mínims pactats. No serà fins que s'arribi a les setanta-dues que es farà amb la de rebuig. La ciutat presentava una imatge «lamentable» i el govern va fer una nova proposta on asseguren que hi han afegit condicions que es consideren beneficioses per «posar fi a una vaga que es considera injusta i que està causant greus perjudicis a la ciutat» durant la campanya de Nadal. A més, distribuiran informació als veïns perquè tinguin clara quina és la situació.

El conflicte es genera per l'extinció de la concessió de l'empresa de capital mixt Ecoserveis, que ofereix el servei de neteja, enllumenat i jardineria. Neteja i recollida d'escombraries es traurà a concurs i els treballadors d'enllumenat i jardineria seran subrogats a l'empresa municipal. L'Ajuntament garanteix els llocs de treball i el sou, que és superior al dels treballadors de Fisersa.