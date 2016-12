El TSJC estalvia a l´Ajuntament de Figueres pagar 6,6 milions

El TSJC ha donat la raó a l'Ajuntament de Figueres i li ha estalviat pagar 6,2 milions d'euros a un privat arran d'un litigi urbanístic. El focus de discrepància gira al voltant del pla parcial del Turó Baix. Al 2003 el promotor va cedir uns terrenys a l'Ajuntament perquè s'hi fessin carrers i zones verdes. Quatre anys més tard, el consistori (aleshores, sota mandat d'Armangué) va signar un conveni amb ell per compensar-li la cessió amb metres quadrats edificables. Quan Santi Vila (CiU) va accedir a l'alcaldia va rescindir el conveni. El promotor va recórrer als jutjats i inicialment una sentència li va donar la raó. Però ara, el TSJC ha tombat aquesta primera resolució.

Entre d'altres, l'alt tribunal català considera que el promotor va fer «un plantejament esquizofrènic», pretenent cobrar per una cessió de terrenys que era gratuïta i s'incloïa al projecte. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha aplaudit la sentència del TSJC i ha destacat que el conveni «no s'hauria d'haver signat mai».

El litigi urbanístic que ara l'alt tribunal català ha tancat és confús i els seus antecedents es remunten a gairebé tres dècades enrere. En concret, el 2 de novembre del 1989. Va ser aleshores quan es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la zona del Turó Baix, inclòs dins el sector Olivar Gran. El document, com és preceptiu, recollia que el promotor privat havia de cedir part dels terrenys a l'Ajuntament per destinar-los a vials i zones verdes.

Conveni amb el promotor

L'acord de cessió es va signar el 2003 entre Joan Cullell i l'Ajuntament de Figueres. Quatre anys més tard, i sota el mandat de Joan Armangué (PSC), el consistori de Figueres va acordar un conveni amb el promotor per compensar-li la cessió –que aquí es deia que era «anticipada»– amb metres quadrats edificables. És a dir, que a canvi d'aquests terrenys cedits a priori, el privat podria construir més.

El conveni, però, també deixava clar que perquè es completés aquest tràmit, calia fer una modificació del Pla General, i es fixava el termini d'un any per dur-la a terme. Un canvi que no va arribar mai, perquè l'any 2008 –ja en plena crisi– l'Ajuntament va tirar enrere l'acord i el va arxivar. Llavors, Armangué no era alcalde, perquè havia perdut les eleccions. El càrrec l'ostentava Santi Vila (CiU), actual conseller de Cultura.

El promotor privat es va sentir lesionat i va portar l'afer als tribunals. Una primera sentència del Jutjat Contenciós 3 de Girona li va donar la raó, i va obligar l'Ajuntament a pagar-li 6,2 MEUR. Una quantitat que se subdividia en 4.394.821,04 euros més els interessos, que pujaven a 1,8 MEUR més.

Aquesta primera sentència, emesa l'any 2014, va derivar en una picabaralla política entre Armangué i l'aleshores alcaldessa Marta Felip (que havia substituït Vila quan va anar-se'n al Govern de la Generalitat.

El TSJC recorda que, quan es fa una reparcel·lació, el promotor està obligat a cedir gratuïtament part dels terrenys a l'Ajuntament (per destinar-los a vials i zones verdes). Per això, l'alt tribunal no entén com, en aquest cas, el privat va voler aprofitar-se'n i pretenia cobrar compensacions per la cessió.