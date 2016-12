Castelló rep set-centes propostes dels veïns per celebrar els 50 anys d'Empuriabrava

Uns set-cents veïns de Castelló d'Empúries han presentat propostes en el procés participatiu per decidir els actes del 50è aniversari d'Empuriabrava. La majoria dels veïns han demanat actes al carrer, focs d'artifici i l'edició de material gràfic i audiovisual que reculli la història i l'evolució de la marina. L'Ajuntament ja ha instal·lat la carpa a la plaça de les Palmeres, on s'espera organtizar actes des d'ara i durant tot l'any vinent.

Seminaris temàtics sobre el futur de la marina, exposicions, activitats per als canals, concerts, fires gastronòmiques i àpats de germanor són algunes activitats concretes que han demanat els veïns. La regidora d'Empuriabrava'50, Roser Vitalla, ha explicat que des de la comissió del cinquantè aniversari han pogut incloure les peticions dels veïns dins el calendari d'actes. També s'han realitzat reunions i taules de treball amb entitats, centres escolars i teixit empresarial.

La regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot, ha constatat que hi ha hagut participació individual i també de les associacions, teixit empresarial, i també des de les escoles i instituts». La majoria de veïns proposen millores per al futur, a banda de les activitats al carrer pels cinquanta anys. Per al futur, «el que més ha demanat ha estat una millora del passeig marítim, seguit de la millora de les voreres i l'enllumenat». El passeig està en obres i l'any vinent s'hi espera portar a terme la transformació final.