Figueres denuncia que s´incompleixen els serveis mínims durant la vaga

L'Ajuntament de Figueres denunciarà davant la Inspecció de Treball l'incompliment dels serveis mínims en la vaga d'escombraries passades les 48 hores quan s'havia d'haver realitzat la recollida de la fracció orgànica. Pel gran volum d'escombraries i, segons el govern per l'incompliment dels serveis mínims, la ciutat continuava ahir al matí a vessar de bosses d'escombraries. A les set de la tarda es van reunir amb els sindicats CO.BAS i CCOO en un intent d'arribar a un acord. Es va fer una proposta que els sindicasts s'estan estudiant. Està prevista una nova reunió avui a la una del migdia.

Alguns dels carrers on diuen que no es van complir els serveis mínims són el carrer Nostra Senyora de Lourdes, la plaça Isabel II, el carrer Migdia cantonada amb el carrer Sud, el carrer Empordà, Sant Llàtzer, la plaça Joan Sotrà, Palmera i Pompeu Fabra, el carrer Olot, Riumors i la plaça Estació, entre altres. Els serveis jurídics de l'empresa Ecoserveis han elaborat un document, que inclou fotografies, amb la intenció de presentar la denúncia davant la Inspecció de Treball de la Generalitat si no es desconvoca la vaga.

Les dues parts sembla que es podrien haver acostat després de la reunió que es va celebrar a les dependències del consistori ahir al vespre i que comptava amb la presència de representats municipals, de l'empresa Ecoserveis i de Fisersa amb la voluntat d'acostar posicions i avançar en els plantejaments que encallen la negociació.

Segons les fonts municipals, la proposta per intentar complir amb el que demanen els sindicats es va presentar i podria servir per acabar amb la vaga. Els sindicats van comunicar que ara ho estudiaran els assessors legals i que donarien una respota en una reunió que tindrà lloc avui a la una del migdia a l'Ajuntament.

En les darreres hores s'hauria d'haver complert el servei de recollida del rebuig establerta, segons els serveis mínims, en les 72 hores.